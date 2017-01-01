Выбили дверь: Во Львове неизвестные сорвали сессию горсовета

Присутствующие павоохранители не вмешивались в ситуацию .

Люди ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь city-adm.lviv.ua

Во Львове 12 декабря неизвестные сорвали сессию горсовета, ворвавшись в помещение Шевченковской районной администрации, где должно состояться очередное заседание городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество.

“Среди лиц, которые совершали противоправные действия, зафиксировали людей, которые раньше выламывали двери в мэрию, а также обливали чиновников неизвестным веществом. К сведению, в помещении находились представители правоохранительных органов“, - отмечается в сообщении.

Неизвестные сорвали сессию горсовета city-adm.lviv.ua

Напомним, мэра Львова Андрея Садового подозревают в злоупотреблении властью во время продажи земли под строительство индустриального парка по договору купли-продажи. Мэр Львова все обвинения отвергает.

Как сообщалось, 24 мая во Львове также сорвали заседание исполкома горсовета - чиновника облили краской.

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