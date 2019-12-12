В Херсоне чиновник миграционной службы наживался на нелегалах

СБУ задержала чиновника, который вымогал деньги у иностранцев.

Сотрудники СБУ задержали начальника одного из районных подразделений Управления государственной миграционной службы в Херсонской области. Чиновник регулярно вымогал взятки у иностранцев. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Правоохранители установили, что чиновник вымогал денег у иностранцев за решение вопросов с миграционными документами. Средняя такса за такие услуги составляла 1 000 долларов.



Вымогателя задержали на горячем во время получения 20 000 гривен от гражданина одной из стран центральной Азии.

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Во время обысков у чиновника обнаружили еще 34 000 гривен. Злоумышленнику оглашено подозрение (ч.3 ст.368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.



Напомним, В Херсоне чиновники помогали рейдерам перепродать дом.

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