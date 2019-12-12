В Киеве собака нашла кольцо с бриллиантами

О находке хозяйка животного рассказала в соцсетях.

На Харьковском массиве Киева собака нашла драгоценное кольцо. О внезапной находке сообщила хозяйка животного в социальной сети Facebook.

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Девушка сообщила, что гуляла со своей собакой. Внезапно та принесла хозяйке кусок хлеба и начала громко лаять. Это заставило девушку распотрошить хлеб. Внутри она нашла массивное золотое кольцо.

После этого девушка отнесла кольцо в ломбард. Специалисты в ломбарде сообщили, что кольцо со вставками белого золота, бриллиантами и сапфирами.

Хозяйку кольца ищут facebook.com/janna.yaremenko81

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По словам девушки, кольцом обладала крупная женщина с толстыми пальцами, судя по размеру. Она обещает вернуть драгоценность хозяйке в том случае, если ей предоставят оригинальную бирку, сообщат размер и назовут точный вес кольца.

Напомним, американка проглотила обручальное кольцо в кошмарном сне. Так она пыталась спасти его от грабителей.

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