Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве собака нашла кольцо с бриллиантами

Комментариев: 4
О находке хозяйка животного рассказала в соцсетях.
Собака нашла дорогое кольцо
Собака нашла дорогое кольцо
facebook.com/janna.yaremenko81

На Харьковском массиве Киева собака нашла драгоценное кольцо. О внезапной находке сообщила хозяйка животного в социальной сети Facebook.

Читай также: Ирина Луценко “засветила” дорогое кольцо

Девушка сообщила, что гуляла со своей собакой. Внезапно та принесла хозяйке кусок хлеба и начала громко лаять. Это заставило девушку распотрошить хлеб. Внутри она нашла массивное золотое кольцо.

После этого девушка отнесла кольцо в ломбард. Специалисты в ломбарде сообщили, что кольцо со вставками белого золота, бриллиантами и сапфирами.

Хозяйку кольца ищут
Хозяйку кольца ищут
facebook.com/janna.yaremenko81

Читай также: В Нью-Йорке парень сделал неудачное предложение, потеряв кольцо

По словам девушки, кольцом обладала крупная женщина с толстыми пальцами, судя по размеру. Она обещает вернуть драгоценность хозяйке в том случае, если ей предоставят оригинальную бирку, сообщат размер и назовут точный вес кольца.

Напомним, американка проглотила обручальное кольцо в кошмарном сне. Так она пыталась спасти его от грабителей.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Киев, кольцо, собака, бриллианты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
wahmurkadurnaya    12.12.2019, 15:07
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Взагалі-то, якщо коштовність попала у буханку хліба, то чому б господарці не впасти у чан з бетоном, наприклад?
wahmurkadurnaya    12.12.2019, 15:04
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Якщо коштовність знайшли в буханці хліба, то боюся навіть припустити, де можна знайти господарку. У якомусь лотку з фаршем у якійсь морозильній камері якогось гіпермаркету або м'ясокомбінату
Kismyas    12.12.2019, 14:09
Оценка:  -3
Kismyas
Глупая женщина)
МСергей    12.12.2019, 14:38
Оценка:  +3
МСергей
А собака молодец.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь