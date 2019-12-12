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МИД России объяснил отказ в выдаче Цемаха властям Нидерландов

Комментариев: 1
Власти России объяснили отказ в выдачи фигуранта дела о сбитом Боинге MH17 Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Фигуран дела о сбитом малазийском Боинге Владимир Цемах
Фигуран дела о сбитом малазийском Боинге Владимир Цемах
segodnya.ua

Требования Нидерландов о выдаче фигуранта дела о катастрофе MH17 Владимира Цемаха якобы не соответствовали нормам международного права. Об этом говорят РБК-Украины со ссылкой на российские СМИ. 

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По словам официального представителя МИДа России, Марии Захаровой – на сегодня до сих пор “нет убедительной доказательной базы в расследовании катастрофы MH17“.

Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме…Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо, - добавила Захарова

Напомним, Россия сознательно отказалась выдать Цемаха – прокуратура Нидерландов

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Теги: Цемах, MH 17, Боинг, Нидерланды
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Комментариев (1)
Graddfeydd    12.12.2019, 14:24
Оценка:  +5
Graddfeydd
Мocкaли в своем репертуаре: когда международные законы им выгодны, они становятся дотошными буквоедами; когда невыгодны - просто их игнорируют или заявляют, что на них эти нормы не распространяются. Удобно так жить (когда ты никому ничего не должен, а все кругом твои должники), ничего не скажешь!
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