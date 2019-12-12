МИД России объяснил отказ в выдаче Цемаха властям Нидерландов

Власти России объяснили отказ в выдачи фигуранта дела о сбитом Боинге MH17 Владимира Цемаха властям Нидерландов.

Требования Нидерландов о выдаче фигуранта дела о катастрофе MH17 Владимира Цемаха якобы не соответствовали нормам международного права. Об этом говорят РБК-Украины со ссылкой на российские СМИ.

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По словам официального представителя МИДа России, Марии Захаровой – на сегодня до сих пор “нет убедительной доказательной базы в расследовании катастрофы MH17“.

Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме…Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо, - добавила Захарова

Напомним, Россия сознательно отказалась выдать Цемаха – прокуратура Нидерландов

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