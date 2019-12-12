“Возвращайтесь с победами”: Елена Зеленская записала видео на языке жестов

Супруга президента обратилась к спортсменам Дефлимпиады.

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К началу зимних Дефлимпийских игр, которые в этом году состоятся в Италии, супруга Президента Украины Елена Зеленская записала видеообращение на языке жестов с пожеланием побед представителям национальной дефлимпийской сборной.

Об этом сообщает Офис президента.

Мои сердечные поздравления украинским дефлимпийцам. К сожалению, я сегодня не смогу быть вместе с вами, поэтому и решила записать это видео. Желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне восхищаюсь тем, что вы делаете для Украины. Ведь то, как вы представляете наше государство на мировых спортивных аренах, - это престиж Украины. Буду болеть за вас! Возвращайтесь с победами, - сказала первая леди страны.

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Сообщается, что в этом году в Италию едут соревноваться 34 спортсмена - 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная в истории участия Украины в зимних Дефлимпиадах.

Всего в соревнованиях Дефлимпиады примут участие более 1 тысячи спортсменов с нарушениями слуха из 40 стран мира. Будет разыграно 36 комплектов наград. Украинцы претендуют на 19 из них.

Напомним, Елена Зеленская призналась, ругает ли мужа-президента дома. По словам первой леди, ссоры у них дома очень редкие.

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