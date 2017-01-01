Рада урезала зарплаты в ГБР: Труба хочет вернуть их обратно

Он предупреждает, что честные профессионалы не будут расследовать дела о коррупции за 6500 грн в месяц.

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Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба выразил недовольство тем фактом, что Верховная Рада решила приравнять зарплату следователей бюро к зарплатам рядовых госсслужащих. Об этом сообщает Телеграм-канал главы ГБР.

Высокие заработные платы были одним из условий избрания лучших, профессиональных следователей и оперативных работников ГБР, которые не будут бояться расследовать преступления должностных лиц любого уровня. Такие гарантии зафиксированы в Законе Украины “О Государственном бюро расследований“, - написал Роман Труба.

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Он напомнил, что 6 декабря парламент принял закон, который оставляет эти гарантии для работников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) и Высшего антикоррупционного суда (ВАСК). И только зарплаты работников ГБР были поставлены на один уровень со всеми госслужащими.

Теперь вместо 36 тыс. грн следователи будут получать 6,5 тыс. грн, что, по мнению Трубы быстро вызовет кадровые проблемы в ГБР. В этой связи директор Бюро предложил два вариант решения проблемы:

Читай также: Труба: Сотрудники ГБР не “сливали“ информацию Портнову вето Президента на законопроект 2260 и возвращения его в Парламент с предложением дополнить перечень органов, для которых определяется особый порядок оплаты труда, Государственным бюро расследований;

вето Президента на законопроект 2260 и возвращения его в Парламент с предложением дополнить перечень органов, для которых определяется особый порядок оплаты труда, Государственным бюро расследований; отдельный законопроект, который позволит урегулировать должным образом оплату труда в ГБР.

Обратился сегодня с соответствующими письмами ко всем субъектам законодательной инициативы - Президенту, Парламенту, Кабмину с просьбой принять все необходимые меры для сохранения независимости ГБР, - отметил Труба.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей. Также произошло перераспределение функций ГБР.

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