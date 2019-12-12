Бородянский: Украине сейчас нужен дух Майдана

По словам министра, "Майдан был той сущностью, которая разрушала барьеры".

Фото сделано во время Евромайдана 25 февраля 2014 года EPA/UPG

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о том, что украинцы должны переосмыслить события Евромайдана ради будущего страны. Об этом он заявил во время форума “Революция достоинства: на пути к истории“, пишет Укринформ.

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По мнению министра, времена Майдана были сложными, трагическими, героическими. Бородянский напомнил участникам форума, как мирный протест против несправедливости перерос в противостояние.

“Украинцы не так часто объединяются “за“. Мы привыкли объединяться “против“. И это был феномен объединения “за“, - подчеркнул Бородянский

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“Мы должны сегодня вспомнить дух Майдана, дух братства и взаимовыручки, который тогда царил. Я убежден, что сейчас, во время войны и мировой турбулентности, он нам очень необходим“ - подытожил министр.

Министр Владимир Бородянский Укринформ

Напомним, ранее митингующие собрались возле Офиса президента и поставили палатки. Организаторы акции тогда заявляли, что она превратится в бессрочную, если Зеленский во время переговоров в нормандском формате “примет условия Путина“.

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