Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бородянский: Украине сейчас нужен дух Майдана

Комментариев: 1
По словам министра, "Майдан был той сущностью, которая разрушала барьеры".
Фото сделано во время Евромайдана 25 февраля 2014 года
Фото сделано во время Евромайдана 25 февраля 2014 года
EPA/UPG

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о том, что украинцы должны переосмыслить события Евромайдана ради будущего страны. Об этом он заявил во время форума “Революция достоинства: на пути к истории“, пишет Укринформ.

Читай также: Красные линии от своих. Протесты в Украине

По мнению министра, времена Майдана были сложными, трагическими, героическими. Бородянский напомнил участникам форума, как мирный протест против несправедливости перерос в противостояние. 

“Украинцы не так часто объединяются “за“. Мы привыкли объединяться “против“. И это был феномен объединения “за“, - подчеркнул Бородянский

Читай также: Активисты свернули палатки на Банковой

“Мы должны сегодня вспомнить дух Майдана, дух братства и взаимовыручки, который тогда царил. Я убежден, что сейчас, во время войны и мировой турбулентности, он нам очень необходим“ - подытожил министр.

Министр Владимир Бородянский
Министр Владимир Бородянский
Укринформ

Напомним, ранее митингующие собрались возле Офиса президента и поставили палатки. Организаторы акции тогда заявляли, что она превратится в бессрочную, если Зеленский во время переговоров в нормандском формате “примет условия Путина“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Бородянский, Майдан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Мыкола    12.12.2019, 15:02
Оценка:  -1
Мыкола
Недоносок хренов, ему бы все майданить ! Ничего не умеет организовывать положительного , Только запрещать и майданить !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь