Премьер Гончарук не отвечает на вопрос журналистов, связанный с назначением коррупционеров на госпредприятия, - СМИ

Как видим и слышим, журналистов, которые задают острые вопросы, Гончарук считает провокаторами, при этом понимая, что правду не утаить и его темные делишки, которые они творят вместе с министром Тимофеем Миловановым, постепенно стают достоянием общественности, пишет Знай.

Приведем всего лишь несколько фактов, журналист Сергей Медяник на прошлой неделе словил на вранье Сергея Блескуна, руководителя "Укрспирта", оказывается этот деятель в кавычках, "бодяжил" левый спирт на госпредприятии.

Также он организовал схему продажи по заниженным ценам государственного спирта, причем товар отправлялся на заграничные офшоры.

По директору "Укрхимтрансаммика" Максиму Немчинову ситуация еще страшнее, его компания "Алтрейд" зарегестрирована в оккупированном путинско-российской армией городе Алчевске, Луганской области, а это значит, что Немчинов сотрудничает путинскими террористами "ЛНР" и "ДНР".

Вскоре выйдет много расследований по новых руководителей госпредприятий, а редакция "Актуальная Правда" обращается к премьер-министру Алексею Гончаруку, перестаньте оскорблять журналистов и предоставьте нам развернутое интервью.