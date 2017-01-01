Не раньше марта: Арахамия о новом законе об особом статусе Донбасса

Председатель фракции "Слуга народа" сказал, что закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше марта.

Председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия считает, что новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут вырабатывать не раньше встречи «нормандской четверки» в Берлине. Об этом сообщает корреспондент издательства Цензор.НЕТ.

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“Я думаю, что это будет после мартовской встречи“ - ответил Арахамия на вопрос о том, когда начнут разрабатывать новый законопроект об особом статусе Донбасса.

За это время будут нарабатывать переговорные позиции, и проводить двусторонние консультации - подытожил Давид Арахамия.

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