Не раньше марта: Арахамия о новом законе об особом статусе Донбасса
Председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия считает, что новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут вырабатывать не раньше встречи «нормандской четверки» в Берлине. Об этом сообщает корреспондент издательства Цензор.НЕТ.
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“Я думаю, что это будет после мартовской встречи“ - ответил Арахамия на вопрос о том, когда начнут разрабатывать новый законопроект об особом статусе Донбасса.
За это время будут нарабатывать переговорные позиции, и проводить двусторонние консультации - подытожил Давид Арахамия.
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