“Слугам” раздают бесплатные билеты на футбол

Депутаты пользуются служебным положением в личных целях.

Депутатов от партии “Слуга народа” бесплатно пригласили на матч киевского “Динамо” со швейцарским “Лугано”.

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Об этом сообщает theБабель.

Сообщения о бесплатных билетах на поединок направлялись в чате фракции на прошлой неделе. Всех желающих обещают обеспечить бесплатными билетами на матч Лиги Европы, который состоится сегодня, 12 декабря, на стадионе “Олимпийский”.

Уважаемые народные депутаты! Имеем для вас билеты на футбольный матч “Динамо” (Киев) - “Лугано” (Швейцария), который состоится 12.12.2019 в 19.55 на НСК “Олимпийский”. Получить билеты сможете в Секретариате фракции по адресу: ул. Садовая 3, кабине 509. Сегодня получить билеты можно до 16.45. Не следующей неделе с 9.00 до 18.00, - написано в чате фракции.

Сообщение thebabel

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