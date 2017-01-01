Зв кражу 13 нодбуков и погром преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Нападавшие были в масках mk.npu.gov.ua

В Николаевской области в четверг, 12 декабря, трое неизвестных в масках ворвались в сельский совет Галициновского сельского совета в Витовского района, связали пенсионерку-сторожа и разгромили все внутри.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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“Злоумышленники приказали женщине молчать, потом выбили двери во все кабинеты, забрали 13 новых ноутбуков, которые сельсовет накануне получил, восемь упаковок офисной бумаги и убежали, передав приветствия сельскому голове“, - говорится в сообщении.

Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 187 УК “Разбой“, что карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Злоумышленники связали сторожа mk.npu.gov.ua

Как сообщалось, также 12 декабря во Львове неизвестные сорвали сессию горсовета, выбив входную дверь.

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