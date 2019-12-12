Оккупационные силы на Донбассе начали артиллерийские учения – ГУР

Оккупанты учатся поражать артиллерийским огнем объекты вблизи участков разведения сил.

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Российское оккупационное командование проводит мероприятия по боевой подготовке артиллерийских и минометных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с целью повышения их готовности к немедленному применению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР).

Так, сегодня начались сборы с корректировщиками артиллерийского огня артиллерийских и минометных подразделений российско-оккупационных войск.

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Как отметили в украинской разведке, с командирами огневых взводов артиллерийских подразделений запланировано проведение тактико-специальных занятий по корректировке огня артиллерии. Также возросла интенсивность тренировок с уточнением первоочередных целей для поражения очередных артиллерийских подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон.

В то же время было зафиксировано перемещение разведывательных подразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами и укомплектованных военнослужащими, большинство из которых в текущем году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт разоблачения объектов для поражения и корректировки артиллерийского огня.

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Кроме того, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять информационные мероприятия по дискредитации Объединенных сил и с целью срыва мирных инициатив Украины.

В частности, 11 декабря ряд российских и подконтрольных оккупантам СМИ распространили видео об обнаружении “тайника с боеприпасами“, якобы заложенного украинскими разведчиками на подконтрольной оккупантам территории возле Станицы Луганской. При этом провокационно утверждалось, что более 280 мин и 32 000 патронов различного калибра якобы должны были использоваться для проведения террористических актов против мирного населения.

Очевидно, что скрытое размещение такого количества боеприпасов является практически невозможной задачей для любой спецслужбы в существующих условиях жесткого контрразведывательного режима на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, который обеспечивается непосредственно офицерами ФСБ РФ, - сказано в сообщении.

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По данным ГУР, указанные боеприпасы были банально украдены и спрятаны командирами отдельных подразделений оккупационных войск для последующей продажи. “МГБ ЛНР“ решило использовать обнаруженный тайник своих же горе-вояк для проведения очередной антиукраинской информационной акции.

Напомним, ГУР сообщает, что оккупанты создают на Донбассе выездные вербовочные команды. Основными объектами пропагандистских мероприятий являются работники предприятий и жители шахтерских поселений.

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