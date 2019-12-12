В ООН подсчитали, сколько домов разрушено из-за боевых действий на Донбассе

В ООН утверждают, что Украина не обеспечила компенсацию за имущество, утраченное или уничтоженное во время боевых действий или использованное в военных целях.

В результате боевых действий на Донбассе с середины апреля 2014 года около 50 тысяч домов были повреждены или разрушены.

Об этом сказано в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 августа по 15 ноября 2019 года, который на брифинге в Киеве представила глава миссии Матильда Богнер, передает УНИАН в четверг, 12декабря.

Читай также: Новый гуманитарный конвой прибыл в “ЛДНР“

“С середины апреля 2014 года около 50 тысяч домов гражданского населения были повреждены или разрушены в результате боевых действий с обеих сторон от линии разграничения“, - говорится в докладе.

При этом сказано, что украинское правительство не обеспечило реституцию или компенсацию за имущество гражданских лиц, которое было утрачено или уничтожено в результате боевых действий или использовано в военных целях. В то же время в докладе назвали “положительным знаком“ заложенные в госбюджете на следующий год средства на эти цели.

Отдельно отмечается, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека приветствует заявления разных членов украинского парламента о том, что пенсии должны выплачиваться всем гражданам Украины без какой-либо дискриминации по месту их жительства или регистрации.

“Однако до сих пор не создан механизм, гарантирующий такую возможность на практике. В результате сотням тысяч пенсионеров продолжали отказывать в доступе к пенсионным выплатам“, - говорится в докладе.

Напомним, что ранее ООН подсчитала погибших мирных жителей Донбасса. С начала конфликта на Донбассе погибли 3344 мирных жителей. В 2019 году - меньше всего жертв.

Также в Минветеранов заявили о 4640 погибших и умерших участниках АТО. Такие сведения внесены в реестр воинских захоронений, который ведет министерство. Речь идет об участниках боевых действий, погибших на Донбассе, а также после возвращения из зоны ООС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram