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В ООН подсчитали, сколько домов разрушено из-за боевых действий на Донбассе

Комментариев: 10
В ООН утверждают, что Украина не обеспечила компенсацию за имущество, утраченное или уничтоженное во время боевых действий или использованное в военных целях.
На Донбассе из-за боевых действий разрушено 50 тысяч домов граждан
На Донбассе из-за боевых действий разрушено 50 тысяч домов граждан

В результате боевых действий на Донбассе с середины апреля 2014 года около 50 тысяч домов были повреждены или разрушены.

Об этом сказано в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 августа по 15 ноября 2019 года, который на брифинге в Киеве представила глава миссии Матильда Богнер, передает УНИАН в четверг, 12декабря.

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“С середины апреля 2014 года около 50 тысяч домов гражданского населения были повреждены или разрушены в результате боевых действий с обеих сторон от линии разграничения“, - говорится в докладе.

При этом сказано, что украинское правительство не обеспечило реституцию или компенсацию за имущество гражданских лиц, которое было утрачено или уничтожено в результате боевых действий или использовано в военных целях. В то же время в докладе назвали “положительным знаком“ заложенные в госбюджете на следующий год средства на эти цели.

Отдельно отмечается, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека приветствует заявления разных членов украинского парламента о том, что пенсии должны выплачиваться всем гражданам Украины без какой-либо дискриминации по месту их жительства или регистрации.

“Однако до сих пор не создан механизм, гарантирующий такую возможность на практике. В результате сотням тысяч пенсионеров продолжали отказывать в доступе к пенсионным выплатам“, - говорится в докладе.

Напомним, что ранее ООН подсчитала погибших мирных жителей Донбасса. С начала конфликта на Донбассе погибли 3344 мирных жителей. В 2019 году - меньше всего жертв.

Также в Минветеранов заявили о 4640 погибших и умерших участниках АТО. Такие сведения внесены в реестр воинских захоронений, который ведет министерство. Речь идет об участниках боевых действий, погибших на Донбассе, а также после возвращения из зоны ООС.

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Теги: ООН, Донбасс
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Комментариев (10)
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ira0957    12.12.2019, 15:57
Оценка:  -5
ira0957
В ООН ОЗВУЧИЛИ ТРАГИЧНУЮ СТАТИСТИКУ ДОНБАССКОГО КОНФЛИКТА – ЧИСЛО НЕВИННЫХ ЖЕРТВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ Политика киевских властей, нацеленная на подрыв политического урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, за минувший год привела к гибели 26 человек.
SANDMAN    12.12.2019, 15:42
Оценка:  +4
SANDMAN
Все вопросы к кацапам.
WTF2wtf    12.12.2019, 15:43
Оценка:  +5
WTF2wtf
Ну понятно, что не Украина на россию напала и не Украина в Краснодаре эту войну ведет ...
zheka-yakob    12.12.2019, 15:40
Оценка:  -11
zheka-yakob
Свиньи рагуские, за всё ответите.((
WTF2wtf    12.12.2019, 15:42
Оценка:  +5
WTF2wtf
Московский фашист снова вылез ... сколько говна и крови вы принесли на Донбасс, отморозки путинские упоротые ((((
wahmurkadurnaya    12.12.2019, 15:37
Оценка:  +3
wahmurkadurnaya
Хіба ООН створювали не для запобігання військовим конфліктам? Гадаю, якщо конфлікт між країнами стався і вже шостий рік палає (тліє), то ООН не виправдало свого існування. То, чи має право їх якась комісія відкривати рота у бік країни, що потерпає від агресії? Білизни напилися?
ira0957    12.12.2019, 15:23
Оценка:  -6
ira0957
В ООН ОЗВУЧИЛИ ТРАГИЧНУЮ СТАТИСТИКУ ДОНБАССКОГО КОНФЛИКТА – ЧИСЛО НЕВИННЫХ ЖЕРТВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Политика киевских властей, нацеленная на подрыв политического урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, за минувший год привела к гибели 26 человек.
WTF2wtf    12.12.2019, 15:40
Оценка:  +6
WTF2wtf
Президент россии со своими "танками из шахт" только кровь и разруху принес на Донбасс ... (((
Оккупанты херовы ...
zheka-yakob    12.12.2019, 15:40
Оценка:  -11
zheka-yakob
ПНХ
WTF2wtf    12.12.2019, 15:41
Оценка:  +8
WTF2wtf
Тупо жертва с миллионами местных ради терок по захваченному россией Крыыму?
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