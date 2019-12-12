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“Много ударов по голове”: Богданец прокомментировал драку в Раде

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Нардеп рассказал, что проведет неделю в больнице.
Богданец будет в больнице еще неделю
Богданец будет в больнице еще неделю
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В результате жестокой драки в стенах парламента действующий нардеп оказался в больнице, а бывший - в тюрьме.

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Один из участников драки, нардеп от “Слуги народа” Андрей Богданец прокомментировал драку. Об этом передает Украинская правда.

Причиной драки стал законопроект о рынке земли. После “махача” Богданца госпитализировали с множественными травмами и сотрясением мозга.

Врачи настаивают, чтобы я был в больнице не менее недели. Много ударов по голове, синяки по всему телу, - сказал нардеп.

По словам Богданца, на него напали сразу бывших нардепа от “Свободы”,

Пока я говорил с одним представителями "Свободы", другие начали наносить удары, - сказал он.

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Напомним, избитый в Раде нардеп Богданец ранее был судим за хулиганство и драку. Инцидент имел место в 2014 году.

 

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Теги: драка, Рада, Богданец
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