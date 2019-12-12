Оккупационные войска пытаются дискредитировать военные силы Украины.

Оккупанты на Донбассе распространяют фейки о ВСУ для их дискредитации. Об этом сообщил пресс-секретарь МОУ Максим Праута, сообщается на сайте Минобороны Украины.

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В частности, распространяется информация о якобы "тайнике с боеприпасами ВСУ". Праута подчеркнул, информационная атака направлена на срыв мирных инициатив Украины.

"11 декабря ряд СМИ распространили видео об обнаружении "тайника с боеприпасами", якобы заложенного украинскими разведчиками вблизи Станицы Луганской. При этом провокационно утверждалось, что более 280 мин и 32 тысячи патронов различного калибра должны быть использованы якобы для проведения террористических актов против мирного населения" - заявил пресс-секретарь.

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Праута подчеркнул, размещение такого большого количества боеприпасов в данных условиях и территориальном расположении невозможно.

"По информации украинской разведки, боеприпасы спрятали сами боевики с целью нажиться. А так называемое "МГБ ЛНР"решило использовать данный факт для проведения информационной атаки" - говорится в сообщении.

Ранее ГПУ отвергла фейк о возвращенных из РФ кораблях. В прокуратуре рассказали, на каких основаниях в Украину вернулись бронекатера и буксир.

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