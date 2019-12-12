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Оккупанты на Донбассе распространяют фейки о ВСУ

Комментариев: 9
Оккупационные войска пытаются дискредитировать военные силы Украины.
Ситуация на востоке Украины
Ситуация на востоке Украины
Минобороны

Оккупанты на Донбассе распространяют фейки о ВСУ для их дискредитации. Об этом сообщил пресс-секретарь МОУ Максим Праута, сообщается на сайте Минобороны Украины. 

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В частности, распространяется информация о якобы "тайнике с боеприпасами ВСУ". Праута подчеркнул, информационная атака направлена на срыв мирных инициатив Украины. 

"11 декабря ряд СМИ распространили видео об обнаружении "тайника с боеприпасами", якобы заложенного украинскими разведчиками вблизи Станицы Луганской. При этом провокационно утверждалось, что более 280 мин и 32 тысячи патронов различного калибра должны быть использованы якобы для проведения террористических актов против мирного населения" - заявил пресс-секретарь.

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Праута подчеркнул, размещение такого большого количества боеприпасов в данных условиях и территориальном расположении невозможно. 

"По информации украинской разведки, боеприпасы спрятали сами боевики с целью нажиться. А так называемое "МГБ ЛНР"решило использовать данный факт для проведения информационной атаки" - говорится в сообщении.

Ранее ГПУ отвергла фейк о возвращенных из РФ кораблях. В прокуратуре рассказали, на каких основаниях в Украину вернулись бронекатера и буксир.

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Теги: Донбасс, оккупанты, фейки, ВСУ
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Комментариев (9)
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Alcoolique    12.12.2019, 16:18
Оценка:  +5
Alcoolique
на здоровье..
только полный даун поверит в эту херь
Letohradek    12.12.2019, 16:20
Оценка:  -1
Letohradek
Как показали выборы президента Украины, у нас в стране таких 73%
ira0957    12.12.2019, 15:59
Оценка:  -6
ira0957
В ООН ОЗВУЧИЛИ ТРАГИЧНУЮ СТАТИСТИКУ ДОНБАССКОГО КОНФЛИКТА – ЧИСЛО НЕВИННЫХ ЖЕРТВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ Политика киевских властей, нацеленная на подрыв политического урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, за минувший год привела к гибели 26 человек.
tulchanin    12.12.2019, 15:47
Оценка:  -3
tulchanin
Вполне верю.... со "схронами" все сложно. Как сепаратисты так и ВСУшники могут их организовывать для личных целей. А как найдут валят на другую сторону. Откуда-то же берутся эти тысячи гранат у мирных граждан в украинских городах.
WTF2wtf    12.12.2019, 15:54
Оценка:  +1
WTF2wtf
пока Донбасс оккупирован россией, то там легко и сотни танков "в шахтах находят", как и кучу других тяжелых вооружений, как и сотни тонн боеприпасов, как и новые армейские станции РЭБ, как и кучу армейского ПВО разных классов ...
россия только войну и разруху принесла ...
tulchanin    12.12.2019, 16:14
Оценка:  -3
tulchanin
С Донбассом понятно, а киевляне и жители других городов Украины где гранаты находят ?
WTF2wtf    12.12.2019, 16:18
Оценка:  +2
WTF2wtf
Бот оккупантов на приколе сейчас?
Вы войну ведете на Донбассе ... более 300 тыс солдат уже прошли через эту войну и от этого никуда не денешься, к сожалению. Если даже из Афгана везли домой "сувениры", как и у вас из Чечни ...

Только не мы на вас напали, ваш презик россии эту войну ведет!!!
BROKER666    12.12.2019, 16:27
Оценка:  0
BROKER666
ВТФ, окурок сдох давно... войну ведут ротенберги
tulchanin    12.12.2019, 16:29
Оценка:  -1
tulchanin
Так о том и речь, ну не может быть СБУ настолько тупым чтоб не проверять возвращающихся "воинов света". А оружие все равно проникает "на гражданку". И когда местные или СБУ находят "схроны ДРГ сепаратистов" на подконтрольной территории, велика вероятность что это предприимчивые ВСУшники оставили
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