Оккупанты на Донбассе распространяют фейки о ВСУ
Оккупанты на Донбассе распространяют фейки о ВСУ для их дискредитации. Об этом сообщил пресс-секретарь МОУ Максим Праута, сообщается на сайте Минобороны Украины.
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В частности, распространяется информация о якобы "тайнике с боеприпасами ВСУ". Праута подчеркнул, информационная атака направлена на срыв мирных инициатив Украины.
"11 декабря ряд СМИ распространили видео об обнаружении "тайника с боеприпасами", якобы заложенного украинскими разведчиками вблизи Станицы Луганской. При этом провокационно утверждалось, что более 280 мин и 32 тысячи патронов различного калибра должны быть использованы якобы для проведения террористических актов против мирного населения" - заявил пресс-секретарь.
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Праута подчеркнул, размещение такого большого количества боеприпасов в данных условиях и территориальном расположении невозможно.
"По информации украинской разведки, боеприпасы спрятали сами боевики с целью нажиться. А так называемое "МГБ ЛНР"решило использовать данный факт для проведения информационной атаки" - говорится в сообщении.
Ранее ГПУ отвергла фейк о возвращенных из РФ кораблях. В прокуратуре рассказали, на каких основаниях в Украину вернулись бронекатера и буксир.
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только полный даун поверит в эту херь
россия только войну и разруху принесла ...
Вы войну ведете на Донбассе ... более 300 тыс солдат уже прошли через эту войну и от этого никуда не денешься, к сожалению. Если даже из Афгана везли домой "сувениры", как и у вас из Чечни ...
Только не мы на вас напали, ваш презик россии эту войну ведет!!!