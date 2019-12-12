Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пропагандистов “Звезды” внесут в базу Миротворца

Комментариев: 1
Центр уже сообщил о своих намерениях.
Пропагандисты попадут в Миротворец
Пропагандисты попадут в Миротворец
скриншот

Читай также: Пропагандисты Кремля в Киеве: пограничники оправдались за скандал

Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины Миротворец внесет в свою базу всех членов съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда", которые приехали в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Миротворца в Twitter.

Приехавшие в Киев звездуны будут внесены в Чистилище. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно. Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли, - сообщили в Миротворце.

Напомним, репортаж с Майдана провела съемочная группа телеканала Минобороны РФ. Кремлевских пропагандистов спокойно впустили в столицу.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Миротворец, Звезда, пропагандисты, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
nelci    12.12.2019, 16:35
Оценка:  -1
nelci
Видно новая власть выделила валюты на закупивлю додатковых носиив информации для сайту, чтоб внести всех журналистов из России....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь