Пропагандистов “Звезды” внесут в базу Миротворца

Центр уже сообщил о своих намерениях.

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Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины Миротворец внесет в свою базу всех членов съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда", которые приехали в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Миротворца в Twitter.

Приехавшие в Киев звездуны будут внесены в Чистилище. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно. Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли, - сообщили в Миротворце.

Напомним, репортаж с Майдана провела съемочная группа телеканала Минобороны РФ. Кремлевских пропагандистов спокойно впустили в столицу.

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