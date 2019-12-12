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Убийство Шеремета: Задержаны подозреваемые

Комментариев: 2
Сегодня в 16:30 состоится брифинг.
Убийство Шеремета: Задержаны подозреваемые
Арсен Аваков / Facebook

Нацполиция с согласия ГПУ задержала и объявила обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил министр МВД Арсен Аваков.

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“В деле об убийстве Павла Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения. Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг“ - говорится в сообщении.

Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу! - подчеркнул министр

Справка. Утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания “Украинская правда“ Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство. Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем – в России. Последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с “Украинской правдой“ и “Радио Вести“.

Напомним, ветеран АТО заявил, что ему предлагали взять на себя убийство Шеремета

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Теги: шеремет, Арсен Аваков
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    12.12.2019, 16:11
Оценка:  -2
SEMPENTY
Ну явно поступила команда сверху бысто найти и посадить. а кого неважно.
bngk_fever    12.12.2019, 15:45
Оценка:  -9
bngk_fever
Так кто задержан ? Путин и ФСБ ? - почему не написано ?
WTF2wtf    12.12.2019, 16:15
Оценка:  +3
WTF2wtf
Нацик путинский, ты все скачешь по аккаунтам?
Ты таки прицепил старую ракету-носитель весом в 300 тонн к Су-24, быдлан упоротый?
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