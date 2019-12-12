Убийство Шеремета: Задержаны подозреваемые

Сегодня в 16:30 состоится брифинг.

Нацполиция с согласия ГПУ задержала и объявила обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил министр МВД Арсен Аваков.

Читай также: Ветеран АТО заявил, что ему предлагали взять на себя убийство Шеремета

“В деле об убийстве Павла Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения. Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг“ - говорится в сообщении.

Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу! - подчеркнул министр

Справка. Утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания “Украинская правда“ Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство. Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем – в России. Последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с “Украинской правдой“ и “Радио Вести“.

Напомним, ветеран АТО заявил, что ему предлагали взять на себя убийство Шеремета