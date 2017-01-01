В убийстве Шеремета обвинили известного музыканта

Подозрение вручили киевскому рок-музыканту Андрею Антоненко.

Правоохранители вручили подозрение об убийстве журналиста Павла Шеремета киевскому музыканту Андрею Антоненко. Об этом на своей странице в Telegram сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Игорь Мосийчук/Telegram

Сам Антоненко, известный, как “Риффмастер“ , написал на своей странице в Facebook, что к нему пришли полицейские.

Напомним, в полиции сообщили, что убийцы Шеремета задержаны.

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