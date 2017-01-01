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В убийстве Шеремета обвинили известного музыканта

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Подозрение вручили киевскому рок-музыканту Андрею Антоненко.
Обвиняемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко
Обвиняемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко
Андрей Антоненко/Facebook

Правоохранители вручили подозрение об убийстве журналиста Павла Шеремета киевскому музыканту Андрею Антоненко. Об этом на своей странице в Telegram сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. 

 

Игорь Мосийчук/Telegram

 

Сам Антоненко, известный, как “Риффмастер“ , написал на своей странице в Facebook, что к нему пришли полицейские. 

Напомним, в полиции сообщили, что убийцы Шеремета задержаны. 

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Теги: Шеремет, Антоненко, Риффмастер
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