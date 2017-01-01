Экс-чиновники ГСК "Черноморское морское пароходство" предстанут перед судом

Сумма ущерба достигает десятков миллионов долларов США.

Подозреваемые работали и представляли интересы ГСК “Черноморское морское пароходство“ в Республике Вьетнам на совместном предприятии “Лотос“. С целью завладения средствами предприятия они заключили ряд убыточных и фиктивных договоров, а средства вывели через оффшорные фирмы. По предварительным данным, сумма ущерба достигает десятков миллионов долларов США.

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Следователям удалось установить, каким образом были выведены активы совместного предприятия “ЛОТОС“ (СП), одним из учредителей которого является госкомпания “Черноморское морское пароходство“ и разоблачить преступную деятельность должностных лиц, которые непосредственно организовали “схему“ по разворовыванию средств.

Чтобы скрыть свою противозаконную деятельность и избежать ответственности, они разорвали все контакты с руководством ГСК “Черноморское морское пароходство“, а в дальнейшем пытались скрыть документы о финансово-хозяйственной деятельности СП “ЛОТОС“. Однако полицейские установили место нахождения должностных лиц и нашли бы утраченную документацию, а также “черновые“ записи.

В ходе анализа собранной информации правоохранители выяснили, что учредителями совместного предприятия “ЛОТОС“ (СП) с украинской стороны была Государственная судоходная компания “Черноморское морское пароходство“, а с вьетнамской стороны - “Vietrans“ и “VOSA“. Большая часть уставного капитала принадлежала ГСК “Черноморское морское пароходство“. Вместо того, чтобы защищать интересы украинской стороны, ее представители разработали "схему" для завладения активами.

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Для этого фигуранты заключили убыточные и фиктивные договоры и создали коммерческую структуру АК "Лотос Марин J.S.C.", в пользу которой и других лиц впоследствии были отчуждены активы СП "ЛОТОС" по ценам, значительно ниже рыночных. В результате действий должностных лиц предприятие потеряло возможность проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее прибыль.

Кроме того, с целью выведения и легализации незаконно полученных средств, был создан ряд "оффшорных" компаний.

Надо отметить, что на момент создания коммерческой структуры АК “Лотос Марин J.S.C.“, СП “ЛОТОС“ принадлежало 49% акций в ее уставном капитале, а остальные резидентам страны - гражданам Вьетнама. В настоящее время предприятию принадлежит только 5%. Некоторое время украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания потеряла связь не только со своими иностранными партнерами, но и с украинскими представителями в совете правления за рубежом.

Сумма ущерба достигает десятков миллионов долларов США. npu.gov.ua

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Также было установлено, что, несмотря на увольнение из совета правления должностных лиц ГСК "Черноморское морское пароходство" - представителей украинской стороны во Вьетнаме, о чем лицам точно было известно, данные граждане продолжали представлять интересы государственной компании в совместном предприятии “ЛОТОС“.

Оперативники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции за процессуального руководства ГПУ собрали достаточно доказательств причастности бывших членов совета правления госкомпании к совершению преступления.

В среду, 11 декабря, им было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

По предварительным данным, в результате противоправных действий подозреваемых интересам украинского и вьетнамской сторонам нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов США.

С целью установления всех лиц, причастных к преступлению, украинские полицейские плодотворно сотрудничают с коллегами из Республики Вьетнам в рамках международной помощи.

Как сообщалось 11 октября, заместителя мэра Днепра подозревают в финансировании “ДНР“.

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