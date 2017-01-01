Каток Зеленского: названа стоимость новогоднего развлечения

Организаторы рассказали, сколько потратят на каток возле ОП.

Новогодний каток возле здания Офиса Президента устанавливает Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" по согласию с Государственным управлением делами (ГУД) за 1,5 млн гривен.

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на комментарий директора "Экспоцентра Украины" Евгения Мушкина.

Сообщается, что для граждан посещение будет бесплатным, но аренда коньков не предусмотрена. На ограждении вокруг будущего катка у Офиса Зеленского написано, что это "Социальный проект в рамках филиала "Зимова країна на ВДНГ".

Средства ВДНХ. Бюджет проекта катка составляет 1,5 млн грн, - сказал Мушкин.

Кроме того, организатор сообщил, что установление катка в центре Киева было инициативой "Экспоцентра", а его монтаж возле Офиса Президента был согласован с ГУД.

Идея возникла 2 недели назад. У нас было не очень много вариантов учитывая срок... Мы провели разговор с руководителем ГУД по такому социальному проекту в центре Киева и получили согласие сделать это прямо перед Офисом Президента, - сказал он.

Он также отметил, что локация выбрана не случайно. Если бы протесты возле ОП продолжались, то проект бы не воплотили в жизнь.

Если бы акции продолжились, то проект не состоялся бы, а с точки зрения безопасности, это, пожалуй, одно из самых безопасных мест в Киеве, - сказал Мушкин.

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Дохода от этого проекта не ждут. Кататься можно будет бесплатно, но аренда коньков не предусмотрена. Нужно будет брать свои собственные.

Мы рассчитываем, что благодаря распространению информации будет популяризирован государственный бренд ВДНХ, наш социальный проект "Зимова країна на ВДНГ" посетит больше людей, и нам удастся увеличить поступления, чтобы за зимний сезон и в следующем году покрыть не только расходы на создание этого катка, но и на наши проекты по восстановлению инфраструктуры выставки, - сказал он.

Напомним, под окнами Офиса президента устроят каток. Площадь катка будет 12 на 24 метра.

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