Кто кому Хубло. Конфуз со Слугой народа в РФ

Российский телеканал ТНТ вырезал из украинского сериала Слуга народа шутку про президента Владимира Путина и в тот же день отменил показ следующих серий.

На долго на российском ТВ Зеленский не задержался ТНТ

В России решили показать сериал Слуга народа с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Именно этот сериал Зеленский использовал в своей предвыборной кампании. Там он играет учителя истории, который неожиданно становится президентом.

Читай также: Стало известно, какой фрагмент вырезали из Слуги народа в РФ

Российский телеканал ТНТ приобрел права на показ сериала в России, но что-то пошло не так.

Вырезали шутку

Еще с мая 2019 года сериал Слуга народа показывали на территории России в онлайн-кинотеатре Кионопосик, по платной подписке. Теперь же решили показать и по национальному телевидению, причем прямо в вечерний прайм-тайм.

Интересно, что сериал начали показывать в России сразу после встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже.

Но из первой же серии телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимире Путине Шутку убрали из серии, показанной в Москве, в то время, как на Дальнем Востоке сериал вышел еще с шуткой.

В первой серии телешоу герой Зеленского новоизбранный президент Украины Василий Голобородько выбирает часы. Украинский премьер, сопровождающий его, рассказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (он произносит ее название как «хубло»). В ответ Голобородько удивляется: «Путин — хубло»?

Читай также: В РФ запретили сериал “Слуга народа” с Зеленским в главной роли: детали

Суть шутки в том, что это обращение созвучно со знаменитой песней украинских фанатов про российского президента. К ее исполнению привлекался даже бывший министр иностранных дел Украины Андрей Дещица.

Сняли с эфира

Позже выяснилось, что телеканал ТНТ больше не будет показывать сериал. В телепрограмме ТНТ произошли изменения. Вместо Слуги народа, который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале выйдут сериалы Интерны и СашаТаня.

Читай также: В России сняли с эфира сериал Слуга народа

В ТНТ оправдались тем, что изначально не собирались показывать в эфире больше трех первых серий Слуги народа, а целиком первый сезон можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Premier. Анонс телеканала, что серии будут ежедневно выходить в эфире, представитель ТНТ назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы». А зачем же тогда в телепрограмму включили? Тоже маркетинговый ход?

На ТНТ не уточнили, почему решили показывать сериал только в интернете. Тем более, что в интернете в России его и так уже показывали.

Читай также: Зеленский второй. ТОП запросов Google в 2019

Показ сериала в Premier начнется 12 декабря. Ведомости пишут, что вечером 11 декабря никаких упоминаний о Слуге народа на платформе не было. Как убедился корреспондент Медузы, сначала в Premier опубликовали несколько эпизодов сериала, затем появилось уведомление о начале показа.

Позиция Квартала

В студии Квартал 95 объяснили, что решение о продаже прав на трансляцию сериала Слуга народа с Владимиром Зеленским в Россию принимала шведская компания Eccho Rights, которая с 2012 года является дистрибутором продукции студии.

Читай также: В Квартале объяснили трансляцию Слуги народа в РФ

«Eccho Rights обладает мировыми правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки Квартал 95. Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т. д.», — говорится в сообщении.

При этом представители Квартал 95 не объяснили, на каких условиях сериал Слуга народа будет транслироваться на подконтрольном Газпром-медиа канале, и получит ли студия роялти от этих показов.

Реакция в Украине

В Украине много смеялись с того, что россияне отменили показ и вырезали шутку про Путина.

Демонстрацию сериала называли “Липецкой фабрикой“ для Зеленского.

Но нашлись даже те, кто посчитал это “зрадой” со стороны украинского президента и ослаблением его позиций.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram