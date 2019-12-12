Кто кому Хубло. Конфуз со Слугой народа в РФ
В России решили показать сериал Слуга народа с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Именно этот сериал Зеленский использовал в своей предвыборной кампании. Там он играет учителя истории, который неожиданно становится президентом.
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Российский телеканал ТНТ приобрел права на показ сериала в России, но что-то пошло не так.
Вырезали шутку
Еще с мая 2019 года сериал Слуга народа показывали на территории России в онлайн-кинотеатре Кионопосик, по платной подписке. Теперь же решили показать и по национальному телевидению, причем прямо в вечерний прайм-тайм.
Интересно, что сериал начали показывать в России сразу после встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже.
Но из первой же серии телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимире Путине Шутку убрали из серии, показанной в Москве, в то время, как на Дальнем Востоке сериал вышел еще с шуткой.
В первой серии телешоу герой Зеленского новоизбранный президент Украины Василий Голобородько выбирает часы. Украинский премьер, сопровождающий его, рассказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (он произносит ее название как «хубло»). В ответ Голобородько удивляется: «Путин — хубло»?
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Суть шутки в том, что это обращение созвучно со знаменитой песней украинских фанатов про российского президента. К ее исполнению привлекался даже бывший министр иностранных дел Украины Андрей Дещица.
Сняли с эфира
Позже выяснилось, что телеканал ТНТ больше не будет показывать сериал. В телепрограмме ТНТ произошли изменения. Вместо Слуги народа, который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале выйдут сериалы Интерны и СашаТаня.
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В ТНТ оправдались тем, что изначально не собирались показывать в эфире больше трех первых серий Слуги народа, а целиком первый сезон можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Premier. Анонс телеканала, что серии будут ежедневно выходить в эфире, представитель ТНТ назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы». А зачем же тогда в телепрограмму включили? Тоже маркетинговый ход?
На ТНТ не уточнили, почему решили показывать сериал только в интернете. Тем более, что в интернете в России его и так уже показывали.
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Показ сериала в Premier начнется 12 декабря. Ведомости пишут, что вечером 11 декабря никаких упоминаний о Слуге народа на платформе не было. Как убедился корреспондент Медузы, сначала в Premier опубликовали несколько эпизодов сериала, затем появилось уведомление о начале показа.
Позиция Квартала
В студии Квартал 95 объяснили, что решение о продаже прав на трансляцию сериала Слуга народа с Владимиром Зеленским в Россию принимала шведская компания Eccho Rights, которая с 2012 года является дистрибутором продукции студии.
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«Eccho Rights обладает мировыми правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки Квартал 95. Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т. д.», — говорится в сообщении.
При этом представители Квартал 95 не объяснили, на каких условиях сериал Слуга народа будет транслироваться на подконтрольном Газпром-медиа канале, и получит ли студия роялти от этих показов.
Реакция в Украине
В Украине много смеялись с того, что россияне отменили показ и вырезали шутку про Путина.
Демонстрацию сериала называли “Липецкой фабрикой“ для Зеленского.
Но нашлись даже те, кто посчитал это “зрадой” со стороны украинского президента и ослаблением его позиций.
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..аукнутся окраинцам зеленского "патешки" ))