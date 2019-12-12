Известно, какие студенты спонсировали Батькивщину - СМИ

21-летний студент пожертвовал на нужды партии почти полтора миллиона гривен. Откуда у сына такие деньги - мать не объясняет.

Политическую партию Юлии Тимошенко Батькивщина не один раз подозревали в финансировании подставными лицами или компаниями с признаками фиктивности. Реального спонсора партия не показывает. Об этом сообщает Bihus.info.

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Несмотря на многочисленные журналистские расследования о “фейковых донорах Тимошенко“, финансовая любовь простых украинцев к Батькивщине не угасает. В третьем квартале 2019-го партия собрала пожертвований на более 90 млн грн.

Кто жертвует деньги на партию?

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“Один из первых в списке - Александр Стецюк из села Дмитрушки Уманского района. Александр - сын главного специалиста отдела образования, молодежи и спорта Людмилы Стецюк. Совокупный доход семьи в 2018 году, а это скромная зарплата Стецюк, пенсия и зарплата мужа плюс пенсия мамы - не дотягивает до 240 000 гривен. И ... эта сумма в шесть раз меньше, чем один платеж почти на полтора миллиона гривен от Александра Стецюка для Батькивщины. Откуда такие деньги у 21-летнего сына, педагог Людмила Стецюк объяснить не захотела“ - говорится в сообщении.

21-летний Александр Стецюк, который пожертвовал на нужды партии полтора миллиона гривен bihus.info

20-летняя девушка Стецюка Алина Качур также поддержала Батькищину на 1 млн 450 тыс грн.

Просто сохраняла, накапливала и перечислила, - так коротко объяснила Качур свое донорство

Девушка Стецюка также поддержала Батькивщину bihus.info

Столько же Батькивщине перечислила еще одна подруга Алины Качур Лилия Кизлик. Девушка из Краматорска, работает официанткой в одной из местных пиццерий.

Подруга Алины также в числе спонсоров bihus.info

Также в середине июля по полмиллиона перечислили еще двое студентов Уманского педагогического колледжа - Иван Хливный с факультета дошкольного образования и Виктория Бульба с факультета начального образования.

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Также деньги пожертвовала 35-летняя жительница Мариуполя Марина Разночинцева. Женщина была доверенным лицом в Донецкой области от партии Батькивщина на парламентских выборах. На сайте ЦИК указано, что по состоянию на 26 июня она временно не работает. А меньше чем через месяц женщина “сбрасывает“ любимой политсиле более 140 000.

Женщина прокомментировала выплату bihus.info

Мне не нравятся Ваши выводы и ваши вопросы. Вы считаете, что все люди говорят неправду? Не судите по себе и не притягивайте за уши материалы, - отметила Марина Розночинцева

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Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Тимошенко приносила списки людей для назначения на “сладкие“ места. Президент подтвердил информацию Юлии Тимошенко, которую она озвучила на программе Свобода Слова.

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