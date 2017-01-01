Убили из-за украинского языка: Опубликовано видео избиения бахмутского волонтера

Артем Мирошниченко умер вследствии полученных травм.

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В городе Бахмут Донецкой области камерв видеонаблюдения зафиксировали факт избиения местного волонтера Артема Мирошниченко.

Видео в блоге на Цензор.НЕТ опубликовал журналист Сергей Иванов.

На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.

Избиение Артема Мирошниченко 0:00 / 02:53

Как сообщалось, 6 декабря в больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября было совершено нападение в городе Бахмут в Донецкой области.

Брат погибшего считает, что нападение было совершено из-за проукраинской позиции Артема.

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