Убили из-за украинского языка: Опубликовано видео избиения бахмутского волонтера
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В городе Бахмут Донецкой области камерв видеонаблюдения зафиксировали факт избиения местного волонтера Артема Мирошниченко.
Видео в блоге на Цензор.НЕТ опубликовал журналист Сергей Иванов.
На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.
Как сообщалось, 6 декабря в больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября было совершено нападение в городе Бахмут в Донецкой области.
Брат погибшего считает, что нападение было совершено из-за проукраинской позиции Артема.
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