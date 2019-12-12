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По делу убийства Шеремета полиция задержала военного медика

Комментариев: 3
Правоохранители задержали военного врача Юлию Кузьменко.
Подозреваемая Юлия Кузьменко
Подозреваемая Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко/Facebook

Стало известно имя второго подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Ей оказалась военный медик  Юлия Кузьменко. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. 

Еще одно задержание военного медика по ст. 115 (умышленное убийство). По какому делу неизвестно!, - написал Мосийчук. Позже он добавил, что Кузьменко была задержана в рамках расследования дела Шеремета.

 

Игорь Мосийчук/Telegram

Напомним, в убийстве Павла Шеремета правоохранители обвинили известного рок-музыканта Андрея Антоненко.

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Теги: Мосийчук, Юлия Кузьменко, убийство Шеремета Анни
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Комментариев (3)
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Woodbrother    12.12.2019, 17:17
Оценка:  -1
Woodbrother
Очередной минск закончился и по стране понеслась вонь типа дешевого рассейского газа. Но газ надо заслужить, потанцевав на задних лапках перед кремлем.
ПАТРИОТ    12.12.2019, 17:14
Оценка:  -1
ПАТРИОТ
Ничего страшного! На суде у неё найдут "сердечную недостаточность", потом она объявит голодовку, как Сенцов на 8 месяцев и всё будет в Шоколаде!
Woodbrother    12.12.2019, 17:58
Оценка:  -1
Woodbrother
Дурная власть-дурные обвинения.
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