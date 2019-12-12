По делу убийства Шеремета полиция задержала военного медика

Правоохранители задержали военного врача Юлию Кузьменко.

Стало известно имя второго подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Ей оказалась военный медик Юлия Кузьменко. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Еще одно задержание военного медика по ст. 115 (умышленное убийство). По какому делу неизвестно!, - написал Мосийчук. Позже он добавил, что Кузьменко была задержана в рамках расследования дела Шеремета.

Игорь Мосийчук/Telegram

Напомним, в убийстве Павла Шеремета правоохранители обвинили известного рок-музыканта Андрея Антоненко.

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