Жителям ОРДЛО и переселенцам упростили оформление паспорта

Парламент принял закон, упрощающий оформление документов для граждан, на момент начала войны, проживавших в зоне ООС/АТО.

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Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения паспортов лицами, проживающими в зоне проведения ООС или выехавшими из нее. Закон поддержали 348 голосами, говорится в “карточке“ документа на сайте парламента.

Проблема заключается в том, что несмотря на ситуацию, которая сложилась в связи с проведением АТО, а сейчас ООС, на территории Донецкой и Луганской областей жизнь людей продолжается и, соответственно, есть потребность документирования граждан документами, подтверждающими личность и гражданство Украины, - сказал председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

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Принятый закон направлен на урегулирование вопросов оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции или переселившимся из нее во время ее проведения.

В частности, закон определяет, что оформление соответствующих документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства и пребывания лица.

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При этом для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим\проживавшим в зоне проведения АТО или переселившимся из нее, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Напомним, Рада создала Временную следственную комиссию по делу Гандзюк. Депутаты хотят выяснить, на каком этапе находится следствие, а также разобраться с обстоятельствами самого преступления.

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