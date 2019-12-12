Подозревают в убийстве Шеремета: Положинский рассказал об обыске музыканта Антоненко

Киевскому рок-музыканту Андрею Антоненко вручили подозрение в убийстве журналиста.

Рок-музыкант, сержант ССО Андрей Антоненко сообщил, что ему предъявляют убийство Шеремета https://www.facebook.com/andrew.antonenko

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Правоохранительные органы готовятся к проведению к обыску в доме одного из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета рок-музыканта, сержант ССО Андрей Антоненко.

Об этом сообщил в своем Инстаграм Александр Положинский и публикует несколько видеозаписей.

“Бегу туда. Не знаю, что там буду делать. Не знаю.. Дружбан все таки... На данный момент ситуация такова: собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов“, - говорит Положинский.

Как сообщалось, 12 декабря Нацполиция с согласия ГПУ задержала и объявила обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

Правоохранители вручили подозрение об убийстве журналиста Павла Шеремета киевскому музыканту Андрею Антоненко.

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