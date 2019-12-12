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Подозревают в убийстве Шеремета: Положинский рассказал об обыске музыканта Антоненко

Комментариев: 4
Киевскому рок-музыканту Андрею Антоненко вручили подозрение в убийстве журналиста.
Рок-музыкант, сержант ССО Андрей Антоненко сообщил, что ему предъявляют убийство Шеремета
Рок-музыкант, сержант ССО Андрей Антоненко сообщил, что ему предъявляют убийство Шеремета
https://www.facebook.com/andrew.antonenko

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Правоохранительные органы готовятся к проведению к обыску в доме одного из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета рок-музыканта, сержант ССО Андрей Антоненко.

Об этом сообщил в своем Инстаграм Александр Положинский и публикует несколько видеозаписей.

“Бегу туда. Не знаю, что там буду делать. Не знаю.. Дружбан все таки... На данный момент ситуация такова: собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов“,  - говорит Положинский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Біжу.

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Чекаємо адвокатів.

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Как сообщалось, 12 декабря Нацполиция с согласия ГПУ задержала и объявила обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

Правоохранители вручили подозрение об убийстве журналиста Павла Шеремета киевскому музыканту Андрею Антоненко.

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Теги: убийство Шеремета, Андрей Антоненко, Сашко Положинский
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Комментариев (5)
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ПАТРИОТ    12.12.2019, 17:05
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Дружбан всё таки! Ну убил человека? Но надо вытягивать, пусть виноват, но ведь дружбан!
Woodbrother    12.12.2019, 17:08
Оценка:  -2
Woodbrother
Зачем ему было мочить рассейско-белорусского журналиста, с которым он по жизни никогда не пересекался.
ПАТРИОТ    12.12.2019, 17:11
Оценка:  +2
ПАТРИОТ
Следствие разберётся, зачем, почему, кого нанял и сколько он на этом заработал.
Woodbrother    12.12.2019, 17:20
Оценка:  -1
Woodbrother
Следствие в нашей тране никого и ни в чем не разбиралось. Хорошо, хоть смертную казнь отменили, а то аньше столько невиновных перестреляли, и ни один следователь при эжтом не пострадал. Вспомните случай с сыном Плюща. Поймали убийцу- громкий процесс- расстрел, а потом поймали настоящего убийцу.
colavova    12.12.2019, 17:40
Оценка:  +1
colavova
а судьи кто?
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