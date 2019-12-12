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Целью убийства Шеремета была дестабилизация страны - Коваль

Комментариев: 2
В полиции рассказали о детяалях убийства Шеремета.
Павел Шеремет
Павел Шеремет
Арске Аваков/Facebook

Следствие рассматривало четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета: профессиональная деятельность, бытовой конфликт, террористический акт с целью дестабилизации страны и ошибка исполнителя. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Нацполиции Евгений Коваль. 

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Коваль также отметил, что с убийством Шеремета связывают  еще два дела - подрыв ЛЭП в Херсонской области  на границе с Крымом в 2015 году.  Также речь идет о покушении на предпринимателя в Косове в Ивано-Франковской области. 

Следствие установило, что причиной убийства стала дестабилизация ситуации в стране путем убийства известного человека. 

Сегодня по подозрению в убийстве Павла Шеремета были задержаны двое людей: музыкант Андрей Антоненко и военный врач Юлия Кузьменко.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета обвинили известного музыканта.

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Теги: Убийство Шеремета, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко, Арсен Аваков
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Комментариев (2)
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Клаустро    12.12.2019, 17:49
Оценка:  0
Клаустро
И кого он волновал? Чужак.
Woodbrother    12.12.2019, 17:45
Оценка:  +2
Woodbrother
Ой идиоты -это просто мрак. Как этот балалаечник мог дестабилизировать страну убийством малоизвесного белорусского журалиста ? А какова цель дистабилизации - продать как можно больше своих МР3 в сети ? А может этот струнодергатель тайно упавляет вселенной через свою балалайку? ДУРДОМ.
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