Целью убийства Шеремета была дестабилизация страны - Коваль

В полиции рассказали о детяалях убийства Шеремета.

Следствие рассматривало четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета: профессиональная деятельность, бытовой конфликт, террористический акт с целью дестабилизации страны и ошибка исполнителя. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

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Коваль также отметил, что с убийством Шеремета связывают еще два дела - подрыв ЛЭП в Херсонской области на границе с Крымом в 2015 году. Также речь идет о покушении на предпринимателя в Косове в Ивано-Франковской области.

Следствие установило, что причиной убийства стала дестабилизация ситуации в стране путем убийства известного человека.

Сегодня по подозрению в убийстве Павла Шеремета были задержаны двое людей: музыкант Андрей Антоненко и военный врач Юлия Кузьменко.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета обвинили известного музыканта.

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