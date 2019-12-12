Целью убийства Шеремета была дестабилизация страны - Коваль
Следствие рассматривало четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета: профессиональная деятельность, бытовой конфликт, террористический акт с целью дестабилизации страны и ошибка исполнителя. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Нацполиции Евгений Коваль.
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Коваль также отметил, что с убийством Шеремета связывают еще два дела - подрыв ЛЭП в Херсонской области на границе с Крымом в 2015 году. Также речь идет о покушении на предпринимателя в Косове в Ивано-Франковской области.
Следствие установило, что причиной убийства стала дестабилизация ситуации в стране путем убийства известного человека.
Сегодня по подозрению в убийстве Павла Шеремета были задержаны двое людей: музыкант Андрей Антоненко и военный врач Юлия Кузьменко.
Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета обвинили известного музыканта.
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