В Кабмине обещают "энергоэффективные кварталы" уже в следующем году

Правительство обещает ускорить темпы утепления домов в Украине.

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В 2020 году в Украине должны появиться энергоэффективные и энергомодернизированные кварталы, а темпы утепления домов должны значительно возрасти. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на открытии двухдневного мероприятия “Энергомарафон: энергоэффективность по-европейски“, сообщают в пресс-службе правительства.

Сейчас мы идем очень медленными темпами и имеем самые низкие показатели энергоемкости ВВП. А это недопустимо в стране, которая зависит от импорта энергоносителей. В следующем году в Украине должны появиться целые энергомодернизированные кварталы. И это уже будет показателем для страны, - сообщил Оржель.

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По его словам, в правительстве уже разработали законопроект, который должен увеличить поступления в фонды энергоэффективности. В частности, в правительстве планируют ввести новый налог. Ранее в правительстве сообщали, что планируют ввести новый налог на товары, при производстве которых загрязнялось окружающей среды.

Каждая гривна, вложенная в энергоэффективность - это более чем 3 гривны, которые возвращаются обратно в экономику. В ближайшее время вы увидите следующие шаги, которые будет делать правительство в этом направлении. Энергоэффективность должна стать нашей национальной идеей, - добавил Ордель.

Напомним, СМИ назвали дату переговоров Украины и РФ по газу. Предыдущие российско-украинские переговоры по газу состоялись в Вене 28 ноября. В них участвовали, в частности, глава Нафтогаза и Газпрома.

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