Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Думал, шутка": Антоненко рассказал о подозрении в убийстве Шеремета

Комментариев: 1
По словам Антоненко, его подозревают в организации убийства.
Антоненко прокомментировал собственное подозрение
Антоненко прокомментировал собственное подозрение
Скриншот

Украинский музыкант Андрей Антоненко прокомментировал подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, назвав это “полным бредом“. Об этом он сказал в комментарии телеканалу Наш. 

По словам музыканта, сначала он воспринял обвинение, как шутку. 

Читай также: Подозревают в убийстве Шеремета: Положинский рассказал об обыске музыканта Антоненко

“Пытаются вручить подозрение в том, что якобы я организовал группу по убийству Шеремета. Я подумал, что это шутка сначала, а потом понял, что не шутка. Пытаются вручить подозрение, я его, конечно, не подписывал... Я услышал свою фамилию в организации убийства, в изготовлении взрывчатки... “, - рассказал Антоненко.

По словам Антоненко, в поле подозрения кроме него еще два человека. В доме у Антоненко будет проведен обыск. 

Это полный бред, ничего не могу сказать, - подытожил он

Ранее сообщалось о том, что в убийстве Шеремета обвинили известного музыканта. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Антоненко, шеремет, убийство, подозрение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    12.12.2019, 17:31
Оценка:  +1
Woodbrother
Шеремет лил полову на Бацьку и путена. Он в Украину сбежал, потому что на родине стало опасно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь