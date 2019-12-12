"Думал, шутка": Антоненко рассказал о подозрении в убийстве Шеремета
Украинский музыкант Андрей Антоненко прокомментировал подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, назвав это “полным бредом“. Об этом он сказал в комментарии телеканалу Наш.
По словам музыканта, сначала он воспринял обвинение, как шутку.
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“Пытаются вручить подозрение в том, что якобы я организовал группу по убийству Шеремета. Я подумал, что это шутка сначала, а потом понял, что не шутка. Пытаются вручить подозрение, я его, конечно, не подписывал... Я услышал свою фамилию в организации убийства, в изготовлении взрывчатки... “, - рассказал Антоненко.
По словам Антоненко, в поле подозрения кроме него еще два человека. В доме у Антоненко будет проведен обыск.
Это полный бред, ничего не могу сказать, - подытожил он
Ранее сообщалось о том, что в убийстве Шеремета обвинили известного музыканта.
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