Зеленский впервые дал большое интервью российским СМИ

Анонс видео-интервью показали в эфире одного из российских телеканалов.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Анонс беседы с журналистом ВГТРК был показан в эфире телеканала “Россия-24“, пишут российские СМИ.

Главное, что мы все начали общаться, - сказал лидер государства в беседе с журналистом ВГТРК на саммите в нормандском формате.

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Сообщается, что полная версия интервью будет показана в воскресенье в эфире программы “Москва. Кремль. Путин“ на телеканале Россия-1.

Напомним, в начале декабря в эфире одного из российских телеканалов пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что якобы провела короткую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись этой беседы даже показали в эфире. Позднее появилась информация, что данная “беседа“ была постановкой.

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