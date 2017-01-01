Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский впервые дал большое интервью российским СМИ

Комментариев: 0
Анонс видео-интервью показали в эфире одного из российских телеканалов.
Зеленский впервые дал большое интервью российским СМИ
Зеленский впервые дал большое интервью российским СМИ
president.gov.ua

Читай также: Кто кому Хубло. Конфуз со Слугой народа в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Анонс беседы с журналистом ВГТРК был показан в эфире телеканала “Россия-24“, пишут российские СМИ.

Главное, что мы все начали общаться, - сказал лидер государства в беседе с журналистом ВГТРК на саммите в нормандском формате.

Читай также: В РФ запретили сериал “Слуга народа” с Зеленским

Сообщается, что полная версия интервью будет показана в воскресенье в эфире программы “Москва. Кремль. Путин“ на телеканале Россия-1.

Напомним, в начале декабря в эфире одного из российских телеканалов пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что якобы провела короткую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись этой беседы даже показали в эфире. Позднее появилась информация, что данная “беседа“ была постановкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, президент, интервью, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь