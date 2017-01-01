Звезда в Киеве: В СБУ рассказали, как пропагандисты попали в Украину

Появилась реакция СБУ на визит пропагандистов Кремля в Киев.

СБУ выступила с официальным заявлением касательно скандального визита корреспондентов телеканала Звезда, который находится под руководством Минобороны РФ, в Киев. Об этом сообщает Обозреватель.

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По информации ведомства, россияне пошли на хитрость, чтоб попасть в Украину. Для этого они наняли на работу молодую журналистку Диану Сирази, которая ранее не фигурировала в "черных списках" СБУ и ГПСУ. В Украину девушка попала, как частное лицо, а не представитель прессы.

Это журналистка начинающая, поэтому в поле зрения Службы безопасности Украины она не попадала, - сообщили в пресс-службе СБУ.

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Также в СБУ заметили, что "это их обычная технология: они берут новичков, которые только что устроились на работу, или стажеров. Они приезжают в Украину как частные лица".

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что в случае, если пропагандисты нарушать законодательство, их реакция будет мгновенной.

Напомним, репортаж с Майдана провела съемочная группа телеканала Минобороны РФ. Кремлевских пропагандистов спокойно впустили в столицу.

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