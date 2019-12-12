Нацполиция подозревает музыканта Riffmaster в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Андрей Антоненко: Что известно о подозреваемом в убийстве Павла Шеремета

Андрей Антоненко: Что известно о подозреваемом в убийстве Павла Шеремета

Днем, 12 декабря, национальная полиция задержала подозреваемого в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко. На своей странице в Facebook, Антоненко написал – «Мне предъявляют убийство Шеремета, прямой сейчас, в моем дворе, будет обыск, Хелп».

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Андрей Антоненко родился в 1971 году в городе Киеве. В 2003 году основывается Riffmaster. В 2007 году Riffmaster записывает и выпускает альбом Beautiful Day. В 2014 году Riffmaster в тандеме с певцов Сашком Положинским записали песню “Земля“, которая рассказывает о конфликте на Донбассе. Песня набрала 184 тыс. просмотров на Youtube и стала хитом.

Антоненко был участником боевых действий на Донбассе. В 2015 году он приезжал на фронт в качестве музыканта, а после этого вступил в ряды Вооруженных си Украины.

Порошенко так отзывался об Антоненко – “С первых дней войны он помогал армии в качестве волонтера. Бойцы Сил Специальных Операций ВСУ хорошо знают Андрея. А песню, которую он посвятил бойцам ССО, знают наизусть. Она стала неофициальным гимном Сил спецопераций“.

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Вслед за Антоненко полиция задержала волонтера-медика Юлию Кузьменко, которой также инкриминировали подозрение в причастности к убийству Павла Шеремета.

Напомним, “Думал, шутка“: Антоненко рассказал о подозрении в убийстве Шеремета

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