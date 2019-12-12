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Андрей Антоненко: Что известно о подозреваемом в убийстве Павла Шеремета

Комментариев: 2
Нацполиция подозревает музыканта Riffmaster в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Андрей Антоненко: Что известно о подозреваемом в убийстве Павла Шеремета
© facebook.com
Фото 1/9
  • Андрей Антоненко
  • Андрей Антоненко
  • Андрей Антоненко
  • Андрей Антоненко
  • Андрей Антоненко
  • Андрей Антоненко
  • Андрей Антоненко
  • Андрей Антоненко
  • Андрей Антоненко
Андрей Антоненко: Что известно о подозреваемом в убийстве Павла Шеремета
Андрей Антоненко
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Днем, 12 декабря, национальная полиция задержала подозреваемого в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко. На своей странице в Facebook, Антоненко написал – «Мне предъявляют убийство Шеремета, прямой сейчас, в моем дворе, будет обыск, Хелп». 

Читай также: По делу убийства Шеремета полиция задержала военного медика

Андрей Антоненко родился в 1971 году в городе Киеве. В 2003 году основывается Riffmaster. В 2007 году Riffmaster записывает и выпускает альбом Beautiful Day. В 2014 году Riffmaster  в тандеме с певцов Сашком Положинским записали песню “Земля“, которая рассказывает о конфликте на Донбассе. Песня набрала 184 тыс. просмотров на Youtube и стала хитом.

Антоненко был участником боевых действий на Донбассе. В 2015 году он приезжал на фронт в качестве музыканта, а после этого вступил в ряды Вооруженных си Украины.

Порошенко так отзывался об Антоненко – “С первых дней войны он помогал армии в качестве волонтера. Бойцы Сил Специальных Операций ВСУ хорошо знают Андрея. А песню, которую он посвятил бойцам ССО, знают наизусть. Она стала неофициальным гимном Сил спецопераций“. 

Читай также: Подозревают в убийстве Шеремета: Положинский рассказал об обыске музыканта Антоненко

Вслед за Антоненко полиция задержала волонтера-медика Юлию Кузьменко, которой также инкриминировали подозрение в причастности к убийству Павла Шеремета.

Напомним, “Думал, шутка“: Антоненко рассказал о подозрении в убийстве Шеремета

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Теги: Шеремет, Убийство, задержание, Павел Шеремет
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Комментариев (2)
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caze22    12.12.2019, 19:34
Оценка:  -1
caze22
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ЗаУкраїну    12.12.2019, 19:11
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
"бедный" нахрен никому не нужный п.шеремет. Он и подумать не мог что его отправят на тот свет музыкант и медички..((
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