Дрифт украинского танка Т-80 попал на видео

Газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с. способен разогнать танк Т-80 БВ до 70 километров в час.

Харьковский бронетанковой завод показал возможности маневрирования модернизированного танка Т-80 БВ. Об этом сообщает Defense Express.

На ролике танк весом около 45 тонн уходит в контролируемый занос – дрифт. Поясняется, что хорошие маневренные характеристики боевой машине дает газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с., который способен разогнать ее до 70 километров в час.

Т-80БВ – модернизация танка Т-80. Он серийно изготавливается и на постоянной основе поставляется в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту Украины.

Машина получила новую динамическую защиту и защиту бортов. Танк оборудован цифровой связью, спутниковой навигацией. Также он имеет тепловизионный прицел и ночные средства наблюдения за полем боя.

Утверждается, что такая модернизация позволяет значительно повысить боевую эффективность машины.

Ранее во Львове танк Т-64БВ испытали при помощи бокала пива. На край пушки поставили бокал с пивом, после чего выполнили ряд маневров, не пролив при этом напиток.

В Украине началась серийная модернизация танков Т-64

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