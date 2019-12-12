ПЦУ проведет собор в годовщину основания церкви

Почти год назад в Киеве состоялся Объединительный собор, по итогам которого была создана ПЦУ.

Православная церковь Украины 14 декабря проведет расширенный Архиерейский собор по случаю годовщины Объединительного собора, на котором было утверждено создание Поместной Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook

"В Киеве состоится расширенный Архиерейский собор с участием всего епископата Украинской православной церкви, пройдет торжественный молебен в Святой Софии, а также всенощное бдение в кафедральном храме ПЦУ - Свято-Михайловском Златоверхом соборе ", - говорится в сообщении.

Ожидается, что после завершения заседания Архиерейского собора в митрополичьем доме на территории Святой Софии Киевской состоится Прессконференция.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины . Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

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