Назван закладчик взрывчатки под авто Шеремета
Взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета заложила Юлия Кузьменко. Об этом сообщил начальник криминальной полиции Нацполиции Евгений Коваль в четверг, 12 декабря.
"Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - Кузьменко Юлия", - сообщил он.
"Работает детским хирургом в Охматдете. В последние годы стала собственником дома и нескольких автомобилей", - подчеркнул генерал.
Юлия Кузьменко - известный волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог. В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду За гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию евромайдан SOS-2016.
Коваль также назвал имена пяти подозреваемых в убийстве Шеремета - это Яна Дугарь (медсесрта одного из парашютно-десантных батальонов), Юлия Кузьменко, (Андрей) Антоненко (музыкант и доброволец) и супруги (Владислав и Инна - ред.) Грищенко (добровольцы)”, - сказал Коваль.
Коваль показал записи, свидетельствующие: вызов на допрос по делу Шеремета одного из членов группы не вызвал удивления у членов группы и воспринимался ими как угроза.
Ваня "Пистолет" совершил самоубийство на следующий день после вызова на допрос.
Инна Грищенко расценила это как благоприятный для них факт – мол, все складывается "так, как нам надо". Она говорила мужу Владиславу (это на записях): "Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет – это было окончательно ... Тебе это будет в плюс, теперь вертеть будем, как хотим".
Заказчики убийства пока не называются. Президент Владимир Зеленский призвал их установить.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.
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