Назван закладчик взрывчатки под авто Шеремета

Подозреваемыми по делу об убийстве журналиста являются пять человек, заказчиков пока не называют.

Взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета заложила Юлия Кузьменко. Об этом сообщил начальник криминальной полиции Нацполиции Евгений Коваль в четверг, 12 декабря.

"Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - Кузьменко Юлия", - сообщил он.

"Работает детским хирургом в Охматдете. В последние годы стала собственником дома и нескольких автомобилей", - подчеркнул генерал.

Юлия Кузьменко - известный волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог. В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду За гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию евромайдан SOS-2016.

Коваль также назвал имена пяти подозреваемых в убийстве Шеремета - это Яна Дугарь (медсесрта одного из парашютно-десантных батальонов), Юлия Кузьменко, (Андрей) Антоненко (музыкант и доброволец) и супруги (Владислав и Инна - ред.) Грищенко (добровольцы)”, - сказал Коваль.

Отмечается, что подозреваемых в убийстве Шеремета установили в ходе изучения других, на первый взгляд, не связанных между собой преступлений.

По его словам, следствие изучило обстоятельства 35 похожих преступлений, но внимание привлекли следующие: подрыв ЛЭП в Херсонской области и неудачное покушение на бизнесмена Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области.

Следствие из четырех основных версий убийства Шеремета - ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность или дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица – остановилось на последней.

Коваль показал записи, свидетельствующие: вызов на допрос по делу Шеремета одного из членов группы не вызвал удивления у членов группы и воспринимался ими как угроза. Ваня "Пистолет" совершил самоубийство на следующий день после вызова на допрос. Инна Грищенко расценила это как благоприятный для них факт – мол, все складывается "так, как нам надо". Она говорила мужу Владиславу (это на записях): "Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет – это было окончательно ... Тебе это будет в плюс, теперь вертеть будем, как хотим". Заказчики убийства пока не называются. Президент Владимир Зеленский призвал их установить. Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

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