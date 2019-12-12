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Назван закладчик взрывчатки под авто Шеремета

Комментариев: 13
Подозреваемыми по делу об убийстве журналиста являются пять человек, заказчиков пока не называют.
Назван закладчик взрывчатки под авто Шеремета

Взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета заложила Юлия Кузьменко. Об этом сообщил начальник криминальной полиции Нацполиции Евгений Коваль в четверг, 12 декабря.

"Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - Кузьменко Юлия", - сообщил он.

"Работает детским хирургом в Охматдете. В последние годы стала собственником дома и нескольких автомобилей", - подчеркнул генерал.

Юлия Кузьменко - известный волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог. В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду За гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию евромайдан SOS-2016.

Коваль также назвал имена пяти подозреваемых в убийстве Шеремета - это Яна Дугарь (медсесрта одного из парашютно-десантных батальонов), Юлия Кузьменко, (Андрей) Антоненко (музыкант и доброволец) и супруги (Владислав и Инна - ред.) Грищенко (добровольцы)”, - сказал Коваль.

Отмечается, что подозреваемых в убийстве Шеремета установили в ходе изучения других, на первый взгляд, не связанных между собой преступлений. 
 
По его словам, следствие изучило обстоятельства 35 похожих преступлений, но внимание привлекли следующие: подрыв ЛЭП в Херсонской области и неудачное покушение на бизнесмена Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области.
 
Следствие из четырех основных версий убийства Шеремета - ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность или дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица – остановилось на последней.

Коваль показал записи, свидетельствующие: вызов на допрос по делу Шеремета одного из членов группы не вызвал удивления у членов группы и воспринимался ими как угроза.

Ваня "Пистолет" совершил самоубийство на следующий день после вызова на допрос.

Инна Грищенко расценила это как благоприятный для них факт – мол, все складывается "так, как нам надо". Она говорила мужу Владиславу (это на записях): "Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет – это было окончательно ... Тебе это будет в плюс, теперь вертеть будем, как хотим".

Заказчики убийства пока не называются. Президент Владимир Зеленский призвал их установить.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

 

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Теги: Павел Шеремет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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ЗаУкраїну    12.12.2019, 19:06
Оценка:  -3
ЗаУкраїну
РАССТРЕЛЯТЬ, всю банду.
Woodbrother    12.12.2019, 19:17
Оценка:  -2
Woodbrother
Вас видимо в детстве часто роняли головой об бетонный пол.
bertal    12.12.2019, 19:04
Оценка:  0
bertal
На фотке подкладывающих что-то, было два человека, судя по фото женщина и мужчина. Подкладка взрывчатки- волонтерка? Смешно, а зачем это ей?
Woodbrother    12.12.2019, 19:06
Оценка:  +1
Woodbrother
Детский кардиохирург - это вообще смешно. Да и кому тот шеремет мешал в Украине. Он тут был никому не известным человеком.
ЗаУкраїну    12.12.2019, 19:07
Оценка:  -5
ЗаУкраїну
жена вонючего потроха тоже кардиолог. Но это ей ничуть не мешает до сих пор обворовывать онкобольных детей.
Woodbrother    12.12.2019, 19:17
Оценка:  -2
Woodbrother
И как же она их обворовывает ? Что там на этот счет написано на вашей кремлевской методичке ?
bertal    12.12.2019, 19:08
Оценка:  -5
bertal
Взрывчатка, это не хирургический нож, там другая профессия нужна. Такая же как и хирургов только наоборот)))))
Woodbrother    12.12.2019, 19:40
Оценка:  0
Woodbrother
Настоящих убийц шеремета давно наградили на кремле после удачно спец. операции. Теперь кремль пользуется шереметом во втрой раз, что бы руками людей коломойского разрушить Украину изнутри. Два в однойм - это шедевр, жаль не наш.
Woodbrother    12.12.2019, 19:02
Оценка:  +1
Woodbrother
Может пан аваков не знает, но что бы стать хирургом нужно долго учится в институте, потом долго быть интерном в больнице. Набраться колоссального опыта для того, что бы начать оперировать самому. Такие люди никогда не лезут куда попало. Им и так прекрасно живется. Не того человека они выбрали.
Woodbrother    12.12.2019, 19:05
Оценка:  0
Woodbrother
Оно конечно понятно, что в "минске" россия давила на своих шестерок, что бы те начали морально уничтожать Украину изнутри. Но действовать так нахрапом и тупо - это надо уметь Туфте про заговор музыканта и детского врача могут поверить только фанаты сериала Сваты
bertal    12.12.2019, 19:12
Оценка:  -1
bertal
Так россияне в Париже, добились особого статуса для Донецка, Вы не знали? Смотрите законопроекты по Донецку
bertal    12.12.2019, 19:13
Оценка:  -5
bertal
Это победа ЗЕ? для лохов
Woodbrother    12.12.2019, 19:16
Оценка:  -2
Woodbrother
ЗЕ- российская пустышка и придворный клоун олигарха дяди Бени.
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