Инцидент произошел на детской площадке в спальном районе и попал на камеры наблюдения.

В Житомире психически больной избил женщину с младенцем кадр из видео

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Уличные видеокамеры в Житомире зафиксировали, как молодой парень напал на женщину с маленьким ребенком на руках и избил, в том числе наносил удары ногами. РБК-Украина сообщает, что неадеквата быстро опознали. Оказалось, что это жилец микрорайона, в котором случилось происшествие.

Нападение произошло без видимых причин: мужчина находился на детской площадке, где 40-летня женщина гуляла с ребенком на руках, и вдруг он начал избивать ее руками и ногами. Возможной причиной агрессии стало замечание, которое женщина, вероятно, сделала мужчина, поскольку он пытался сломать спортивный тренажер, установленный на площадке.

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По предварительной информации, у женщины сломан нос и разбито лицо, она получила сотрясение мозга. Но женщина особенно испугалась за своего годовалого малыша и находившегося рядом с коляской старшего сына. За женщину никто не заступился.

Мужчине, напавшему на женщину, 32 года. Говорят, что он психически болен, однако раньше агрессию не проявлял. Наоборот, он часто сам выступал в роли жертвы. Подростки неоднократно избивали его и снимали это на камеру, чтобы похвастаться в соцсетях, сообщает 5 канал.

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По словам матери мужчины, ее сын, имя которого Сергей, впервые проявил агрессию. Сейчас он принимает лекарства. В полиции подтвердили, что раньше на мужчину никаких жалоб не получали.

Пострадавшая написала заявление в милицию, однако нападавшему может грозить максимум принудительное лечение.

Напомним, под Киевом пьяная женщина избила ногами полицейского. Работнику патрульной полиции диагностировали сотрясение мозга.

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