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Убийство Шеремета: под домом подозреваемого начались стычки

Комментариев: 3
Возле дома одного из подозреваемых - Андрея Антоненко - представители организации С14 конфликтуют с силовиками.
Силовики не пускают к дому подозреваемого
Силовики не пускают к дому подозреваемого
vesti.ua

Под домом Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, вечером в четверг, 12 декабря, начались стычки националистов с полицией, сообщают Вести.ua.

Отмечается, что пока стычки словесные, но ситуация накаляется. Националисты, в частности, обвиняют правоохранителей в том, что у них нет на форме номеров.

Кроме националистов и полиции, возле дома экс-бойца АТО также присутствуют адвокаты. Полиция удерживает журналистов и не пускает их к дому Антоненко.

Тем временем глава националистической организации С14 Евгений Карась заявил, что Антоненко инкриминируют "ультранационалистические идеи, культивирование величия арийской расы" и убийство. По словам Карася, полиция поставила границу, так как ожидает стычек.

Антоненко уже вручили подозрение, Печерский суд будет выбирать меру пресечения. "Говорят, что это будет СИЗО, возможно, закрытое заседание". Также Карась подтвердил, что обыски проходят у еще нескольких подозреваемых.

 

 

Убийство Шеремета: подробности о задержании

Напомним, сегодня правоохранители назвали закладчика взрывчатки под авто Шеремета.

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Теги: полиция, задержание, подозреваемые, Павел Шеремет, С14
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЗаУкраїну    12.12.2019, 19:04
Оценка:  -4
ЗаУкраїну
из-за это карася-пида*рася, я уже и на рыбу карась, смотрю с отвращением.
Woodbrother    12.12.2019, 19:14
Оценка:  +1
Woodbrother
Не туда смотрите. Вам на вашей россии надо на дохлого путена смотреть.
ЗаУкраїну    12.12.2019, 19:26
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
крыса, ты уже можешь подыскивать в своем тернополе какой нить переулок для переименования в честь этого карася. Ему по любому не долго баламутить осталось...))
Woodbrother    12.12.2019, 19:37
Оценка:  +1
Woodbrother
В Тернополе все переулки имеют прекрасные названия.
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