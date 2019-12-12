Убийство Шеремета: под домом подозреваемого начались стычки

Возле дома одного из подозреваемых - Андрея Антоненко - представители организации С14 конфликтуют с силовиками.

Под домом Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, вечером в четверг, 12 декабря, начались стычки националистов с полицией, сообщают Вести.ua.

Отмечается, что пока стычки словесные, но ситуация накаляется. Националисты, в частности, обвиняют правоохранителей в том, что у них нет на форме номеров.

Кроме националистов и полиции, возле дома экс-бойца АТО также присутствуют адвокаты. Полиция удерживает журналистов и не пускает их к дому Антоненко.

Тем временем глава националистической организации С14 Евгений Карась заявил, что Антоненко инкриминируют "ультранационалистические идеи, культивирование величия арийской расы" и убийство. По словам Карася, полиция поставила границу, так как ожидает стычек.

Антоненко уже вручили подозрение, Печерский суд будет выбирать меру пресечения. "Говорят, что это будет СИЗО, возможно, закрытое заседание". Также Карась подтвердил, что обыски проходят у еще нескольких подозреваемых.

Убийство Шеремета: подробности о задержании

Напомним, сегодня правоохранители назвали закладчика взрывчатки под авто Шеремета.

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