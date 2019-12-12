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ВР приняла последний закон для "промышленного безвиза" с ЕС

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Документ предусматривает упрощение экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации.
Рада приняла последний закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС
Рада приняла последний закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС
Верховная Рада / Facebook

Верховная Рада Украины приняла закон №2172 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые необходимы для "промышленного безвиза" с ЕС. За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 277 народных депутатов, передает Европейская правда.

В частности, изменения касаются уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Принятие соответствующего закона является одним из последних условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров с ЕС о подписании первых договоров о введении "промышленного безвізу", то есть упрощенного экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации.

"Законом вводятся нормы, направленные на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц во время осуществления проверок, усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае выявления на рынке непищевой продукции, которая является опасной, представляет риск и/или не соответствует установленным требованиям", – сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Законом также выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, приводится действующее законодательство Украины в сфере государственного рыночного надзора в соответствие с требованиями законодательства Европейского Союза.

Ранее в ЕС заявили, что не обещали Украине "промышленный безвиз". В Брюсселе сомневаются, что можна доверять украинским процедурам сертификации промпродукции из-за общего недоверия ЕС к украинской системе правосудия.

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Теги: ЕС, законы, Евросоюз, Рада, закон, Верховная Рада, безвизовый режим, безвизовые законы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
caze22    12.12.2019, 19:34
Оценка:  -1
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