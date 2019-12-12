МВФ не называет сроков нового соглашения с Киевом

Нацбанк Украины ожидает, что решение о новой программе МВФ будет принято в первом квартале 2020 года.

Украина не получит денег МВФ в этом году Getty Images

МВФ пока не может назвать дата заседания совета директоров по утверждению новой трехлетней программы для Украины на $5,5 млрд. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил представитель Фонда Джерри Райс, пишет Интерфакс-Украина.

Он указал, что пока достигнута предварительная договоренность о новой программе расширенного финансирования на уровне менеджмента Фонда, которая должна еще стать предметом обсуждении совета директоров.

Райс напомнил о телефонном разговоре директора МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого были отмечены существенные успехи Украины в последние месяцы, и готовность Фонда поддержать Киев в его усилиях по переводу его экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста.

В то же время представитель Фонда также указал и на слова Георгиевой, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, улучшения судебной системы, уменьшения роли корыстных интересов в экономике. По его словам, важно также защитить достижения в деле очистки банковской системы и возместить понесенные налогоплательщиками крупные расходы при выводе банков с рынка.

Ранее сегодня глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что до конца 2019 года Украина и МВФ не подпишут соглашение о новое кредитной программе. Нацбанк ожидает, что решение будет принято в первом квартале 2020 года.

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