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МВФ не называет сроков нового соглашения с Киевом

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Нацбанк Украины ожидает, что решение о новой программе МВФ будет принято в первом квартале 2020 года.
Украина не получит денег МВФ в этом году
Украина не получит денег МВФ в этом году
Getty Images

МВФ пока не может назвать дата заседания совета директоров по утверждению новой трехлетней программы для Украины на $5,5 млрд. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил представитель Фонда Джерри Райс, пишет Интерфакс-Украина.

Он указал, что пока достигнута предварительная договоренность о новой программе расширенного финансирования на уровне менеджмента Фонда, которая должна еще стать предметом обсуждении совета директоров.

Райс напомнил о телефонном разговоре директора МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого были отмечены существенные успехи Украины в последние месяцы, и готовность Фонда поддержать Киев в его усилиях по переводу его экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста.

В то же время представитель Фонда также указал и на слова Георгиевой, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, улучшения судебной системы, уменьшения роли корыстных интересов в экономике. По его словам, важно также защитить достижения в деле очистки банковской системы и возместить понесенные налогоплательщиками крупные расходы при выводе банков с рынка.

Ранее сегодня глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что до конца 2019 года Украина и МВФ не подпишут соглашение о новое кредитной программе. Нацбанк ожидает, что решение будет принято в первом квартале 2020 года.

 

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Теги: Украина, МВФ, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
caze22    12.12.2019, 19:34
Оценка:  -1
caze22
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