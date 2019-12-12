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Убийцы Шеремета обсуждали убийство Маруси Зверобой

Комментариев: 10
Им нужна была "сакральная жертва", чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
Маруся Зверобой
Маруся Зверобой
facebook.com/marusyazvirobiy1

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Подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в частности, волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог Юлия Кузьменко, обсуждали возможность дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем принесения “сакральной жертвы“, при этом упоминая известного волонтера Марусю Зверобой. Об этом, сообщил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль во время брифинга в четверг, 12 декабря.

Один из недавних разговоров гражданки Юлии Кузьменко свидетельствует об обсуждении еще одного возможного сценария дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем выбора “сакральной жертвы“ из круга известных и популярных в обществе лиц, а именно женщин в данном случае. Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую – известного волонтера и активистку Марусю Зверобой как возможную сакральную жертву“, - сказал Коваль.

Напомним, в убийстве Шеремета подозревают 5 человек. Правоохранители назвали главных подозреваемых в деле убийства Павла Шеремета.

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Теги: убийство Шеремета, маруся зверобой, полиция
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Комментариев (10)
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Alexsy    12.12.2019, 19:39
Оценка:  -2
Alexsy
А убийца Кенеди с кураторами обсуждал убийство пети пидрошенко!
Машина времени рулит!
Л_о_л_а    12.12.2019, 19:32
Оценка:  0
Л_о_л_а
еще и детей ее похитить собирались....а вы говорите. снайпер промахнулся, когда убил 3-х летнего ребенка....да этим "патриотам" никого не жалко.....ни детей ни побратымов.... Вон, вчера писали, что АТОшник (сначала был вандал) снес памятник своим побратымам и выбросил его в болото, только потому что
Л_о_л_а    12.12.2019, 19:32
Оценка:  -1
Л_о_л_а
ему эту землю выделили на постройку дома...
caze22    12.12.2019, 19:31
Оценка:  -2
caze22
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
Woodbrother    12.12.2019, 19:24
Оценка:  -2
Woodbrother
А ЗАЧЕМ ИМ НАДО БЫЛО ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ ? Как убийство беглого журналиста могло это сделать ? Шеремета в Украине никто не знал. Его рассейским этапом жизни никто не интересовался.
Л_о_л_а    12.12.2019, 19:33
Оценка:  0
Л_о_л_а
а зачем Петя-рваныйносок каждую неделю вопил о шатуне?
PINKIPAU    12.12.2019, 19:38
Оценка:  -1
PINKIPAU
Шеремета знали. Но, увы, он не был значимой персоной.
ЗаУкраїну    12.12.2019, 19:23
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Акела промахнулся! А жаль, нуно было маруську в расход пустить...Они хоть с шереметом оба никто, но паша все таки был гуманнее за эту лярву.
МаксимУм    12.12.2019, 19:22
Оценка:  +4
МаксимУм
Заказчик петька?
Woodbrother    12.12.2019, 19:24
Оценка:  -4
Woodbrother
Заказчиками будут все, кто против Дяди Бени. Он сам потом их выберет из предложенного списка.
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