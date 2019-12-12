Убийцы Шеремета обсуждали убийство Маруси Зверобой

Им нужна была "сакральная жертва", чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

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Подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в частности, волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог Юлия Кузьменко, обсуждали возможность дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем принесения “сакральной жертвы“, при этом упоминая известного волонтера Марусю Зверобой. Об этом, сообщил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль во время брифинга в четверг, 12 декабря.

Один из недавних разговоров гражданки Юлии Кузьменко свидетельствует об обсуждении еще одного возможного сценария дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем выбора “сакральной жертвы“ из круга известных и популярных в обществе лиц, а именно женщин в данном случае. Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую – известного волонтера и активистку Марусю Зверобой как возможную сакральную жертву“, - сказал Коваль.

Напомним, в убийстве Шеремета подозревают 5 человек. Правоохранители назвали главных подозреваемых в деле убийства Павла Шеремета.

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