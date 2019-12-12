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Украина и НАТО обновили дорожную карту

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Новый документ был подписан в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО.
Дорожная карта касается оборонно-технического сотрудничества
Дорожная карта касается оборонно-технического сотрудничества
пресс-служба СНБО

Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническом сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что документ был подписан в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на 28-м заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству (СРГО).

"Во время мероприятия участники рассмотрели результаты сотрудничества с НАТО в 2019 году в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса и определили приоритетные задачи на 2020 год. По итогам заседания Стороны подписали обновленную редакцию Дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническом сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели практические аспекты сотрудничества в рамках программ и проектов Агентства НАТО по поддержке и поставки, Агентства НАТО по связи и информации, а также групп Конференции национальных директоров по вооружению.

Ранее были названы задачи Украины на год по интеграции в НАТО. В следующем году планируют обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО.

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Теги: Украина, НАТО, НАТО-Украина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
caze22    12.12.2019, 19:33
Оценка:  -1
caze22
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