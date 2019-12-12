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На Одесчине чиновники украли из бюджета около 50 млн гривен

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Причастность чиновников к схеме установили во время обысков, когда нашли документы об этих сделках.
причал в Черноморске
причал в Черноморске
ssu.gov.ua
 
В Одесской области в городе Черноморск чиновники украли из бюджета крупную сумму на реконструкции причала, сообщает в четверг, 12 декабря, пресс-центр СБУ.
 
К схеме причастны служащие в Министерстве инфраструктуры и предприятий из сферы его управления.
 
Хищение произошло в 2018 году. Чиновники способствовали заключению контракта с киевской фирмой на выполнение ремонта на 88 миллионов гривен.
 
"Тогда же половину этой суммы подрядчик перевел нескольким фиктивным иностранным структурам за приобретение строительных материалов. В конце концов ремонтные работы так и не были начаты, а средства, перечисленные за границу, осели на оффшорных счетах участников сделки", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что причастность чиновников к схеме установили во время обысков, когда нашли документы об этих сделках. Обыски проводили в помещениях Министерства инфраструктуры, ГП Администрация морских портов Украины и в его подразделениях в Одессе и Черноморском морском порту.
 
Напомним, чиновников Фонда соцстрахования поймали на миллионных махинациях.
 

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Теги: коррупция, чиновник, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
caze22    12.12.2019, 19:33
Оценка:  -1
caze22
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