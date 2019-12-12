На Одесчине чиновники украли из бюджета около 50 млн гривен

Причастность чиновников к схеме установили во время обысков, когда нашли документы об этих сделках.

В Одесской области в городе Черноморск чиновники украли из бюджета крупную сумму на реконструкции причала, сообщает в четверг, 12 декабря, пресс-центр СБУ.

К схеме причастны служащие в Министерстве инфраструктуры и предприятий из сферы его управления.

Хищение произошло в 2018 году. Чиновники способствовали заключению контракта с киевской фирмой на выполнение ремонта на 88 миллионов гривен.

"Тогда же половину этой суммы подрядчик перевел нескольким фиктивным иностранным структурам за приобретение строительных материалов. В конце концов ремонтные работы так и не были начаты, а средства, перечисленные за границу, осели на оффшорных счетах участников сделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причастность чиновников к схеме установили во время обысков, когда нашли документы об этих сделках. Обыски проводили в помещениях Министерства инфраструктуры, ГП Администрация морских портов Украины и в его подразделениях в Одессе и Черноморском морском порту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet