Рада уменьшила штрафы за неофициальное трудоустройство

За допуск сотрудника к работе без оформления будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы.

Верховная рада Украины в четверг, 12 декабря, приняла закон, который уменьшает размеры штрафов за нарушения требований трудового законодательства. Речь идет, в частности о неоформлении трудового контракта с сотрудниками.

За закон О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины) проголосовали 267 нардепов.

Согласно закону, фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы в полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов наказывается в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

При этом к юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

Если же такое нарушение было совершено повторно в течение двух лет со дня выявления нарушения - оно наказывается в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Кроме того, несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда наказывается в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что Кодекс законов о труде безнадежно устарел, а Жилищный кодекс он назвал "трэшем".

А в октябре в Госслужбе занятоски сообщали, что неофициальное трудоустройство в Украине на минимуме за 10 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet