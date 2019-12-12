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Кузьменко обсуждала обстрел Киев из Градов

Комментариев: 11
Правоохранители обнародовали телефонные переговоры задержанной по подозрению в убийстве Павла Шеремета.
Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко
Facebook Юлии Кузьменко

Детский хирург и военный медик Юлия Кузьменко, которую задержали по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета, в общении с близкими неоднократно обсуждала сценарии дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Об этом на брифинге в четверг, 12 декабря, рассказал заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, в разговорах с близкими Кузьменко неоднократно высказывала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии дестабилизации обстановки.

"В частности, – привлечение военных и проведение обстрела столицы из реактивной артиллерии", – отметил Коваль.

Как доказательство была приведена запись телефонного разговора Кузьменко. Ее собеседник рассказывает о комбриге, который готов по соответствующему приказу вместе с бригадой "ехать на Киев".

"И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще", – отметила она.

Дальше они начинают обсуждать, сколько нужно кассет для Градов, чтобы обстрелять столицу.

"Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет Градов выпустить, да и все", – отметил собеседник. В ответ Кузьменко отмечает, что Киеву хватит и половины одной кассеты. Напомним, по версии следствия именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Отмечается, что Кузьменко работает детским хирургом в Охматдете, а во время АТО оказывала помощь военным. За последние годы она стала собственником дома и нескольких автомобилей.

Напомним, по данным полиции Юлия Кузьменко заложила взрывчатку под авто Павла Шеремета.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

 

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Теги: Киев, обстрел, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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kapablankas    12.12.2019, 21:11
Оценка:  0
kapablankas
доктор Менгеле
VVTF2wtf_uebok    12.12.2019, 21:08
Оценка:  -2
VVTF2wtf_uebok
Атомную бомбардировку Кукуева не обсуждали? Д о л б о ё б ы.)))))
Хюндай    12.12.2019, 20:38
Оценка:  -1
Хюндай
Хороший "медик" по професcии ,сколько детей разобрала?
Woodbrother    12.12.2019, 19:53
Оценка:  -8
Woodbrother
Пошла бредятина бурным потоком. А нейтронной бомбой они Киев не собирались обстрелять ? В такой поверят только конченные фанаты вечернего квартала.
Letohradek    12.12.2019, 19:56
Оценка:  -1
Letohradek
То есть, все о чем наговорила эта тётка по телефону, нужно считать бредом?
Л_о_л_а    12.12.2019, 19:57
Оценка:  +2
Л_о_л_а
ты же поверил что Надька Савченко собиралась расстреливать Раду из автомата....Надьку посадили, и эта сядет, причем, Надька никого не убила, а эта вляпалась по полной.
Woodbrother    12.12.2019, 20:04
Оценка:  0
Woodbrother
Надюху поймали с поличным. 1,75 тонн минометных мин, минометы, стрелковоеи оружие. Все это было вполне материально. Кстати, почему она не села при таком богатом арсенале, изьятом у нее и ее подельника ? Полиция типа забыла про это дело ? Скелероз, опасная болезнь.
Л_о_л_а    12.12.2019, 20:07
Оценка:  -2
Л_о_л_а
и эту с поличным...есть видео как ее подельник закладывал взрывное устройство - заказное убийство причем групповое - пожизненно
Gaib    12.12.2019, 20:22
Оценка:  -8
Gaib
А как связали вообще Рубана и Савченко?
Woodbrother    12.12.2019, 20:29
Оценка:  -3
Woodbrother
Рубан и савченко - давние кореша. Оба таксались к одним и тем же боевикам в ОРДЛО.
VVTF2wtf_uebok    12.12.2019, 21:12
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Как, как, связали, Надькиными грязными трусами д о л б о ё б связали ))))
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