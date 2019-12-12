Кузьменко обсуждала обстрел Киев из Градов

Правоохранители обнародовали телефонные переговоры задержанной по подозрению в убийстве Павла Шеремета.

Детский хирург и военный медик Юлия Кузьменко, которую задержали по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета, в общении с близкими неоднократно обсуждала сценарии дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Об этом на брифинге в четверг, 12 декабря, рассказал заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, в разговорах с близкими Кузьменко неоднократно высказывала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии дестабилизации обстановки.

"В частности, – привлечение военных и проведение обстрела столицы из реактивной артиллерии", – отметил Коваль.

Как доказательство была приведена запись телефонного разговора Кузьменко. Ее собеседник рассказывает о комбриге, который готов по соответствующему приказу вместе с бригадой "ехать на Киев".

"И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще", – отметила она.

Дальше они начинают обсуждать, сколько нужно кассет для Градов, чтобы обстрелять столицу.

"Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет Градов выпустить, да и все", – отметил собеседник. В ответ Кузьменко отмечает, что Киеву хватит и половины одной кассеты. Напомним, по версии следствия именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Отмечается, что Кузьменко работает детским хирургом в Охматдете, а во время АТО оказывала помощь военным. За последние годы она стала собственником дома и нескольких автомобилей.

Напомним, по данным полиции Юлия Кузьменко заложила взрывчатку под авто Павла Шеремета.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet