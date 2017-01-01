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Вакцинация от гриппа среди украинцев увеличилась в два раза

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За прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 173 365 человек, из них 69,3% - дети. Всего вакцинировались более 200 тыс. людей.
Одна прививка снижает риск заболеваемости и тяжелого течения болезни в течение всего сезона
Одна прививка снижает риск заболеваемости и тяжелого течения болезни в течение всего сезона
 
За время последнего эпидемического сезона прививки от гриппа и ОРВИ сделали больше людей, чем за весь прошлый эпидсезон, говорится в четверг, 12 декабря, в Центре общественного здоровья Минздрава.
 
Отмечается, что всего вакцинировались уже более 200 тыс. людей.
 
 
"В этом году с 1 октября вакцинировались 208 551 человек, что вдвое больше чем за аналогичный период прошлого года. Всего за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались лишь 161,5 тыс. людей", - говорится в сообщении.
 
За прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 173 365 человек, из них 69,3% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 453,4 на 100 тысяч населения, что на 4,9% меньше эпидемического порога по Украине.
 
Напомним, в Минздраве озвучили прогнозы по пикам и масштабам заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезоне 2019-2020.
 
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Теги: Минздрав, грипп, ОРВИ, эпидемия грипп, вакцинация
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Источник: korrespondent.net

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