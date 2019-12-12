Страны ГУАМ договорились создать транспортный коридор

Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова решили усилить сотрудничество по зоне свободной торговли в создать транспортный коридор, который может стать хорошим торговым путем.

Страны-члены Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, ГУАМ) на заседании в Киеве в четверг, 12 декабря, договорились усилить сотрудничество по зоне свободной торговли (ЗСТ) и созданию транспортного коридора. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Интерфакс-Украина.

"Мы договорились, что будем фокусироваться на углублении экономического сотрудничества. Есть два приоритетных направления. Первое - это зона свободной торговли; мы солидарны в том, что между нашими странами не должно быть торговых границ и барьеров, компании стран должны торговать свободно", - сказал Гончарук.

Вторым крупным проектом, который обсуждался представителями четырех стран стало создание транспортного коридора, который потенциально может стать хорошим торговым путем. По словам Гончарука, это позволит увеличить товарооборот, проходящий через страны ГУАМ.

Также стороны обсудили сотрудничество и в других экономических и политических сферах, а также в сфере безопасности.

В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что, кроме вопросов экономики, стороны обсуждали вопросы территориальной целостности государств-членов ГУАМ.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику подчеркнул, что зона свободной торговли между странами ГУАМ увеличит товарооборот не только внутри организации, но и с третьими странами.

"Я думаю, что в течении следующего года мы сможем завершить этот процесс (создания ЗСТ между странами-членами ГУАМ –ред), и как было отмечено, приступить к конкретным действиям в этой части", - заявил он.

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов напомнил, что в 2020 году председательствование в ГУАМ переходит Азербайджану, в связи с чем он высказал намерение уделять внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества и углублению политического диалога между странами.

Напомним, сегодня в Киеве стартовал саммит ГУАМ, в котором участвуют главы правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие.

В ходе встречи также обсуждался вопрос либерализации автомобильного и воздушного транспортного сообщения и расширение совместного контроля на границе путем внедрения механизма на новых пунктах пропуска.

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