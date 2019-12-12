Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На пункте пропуска на Донбассе умер мужчина

Комментариев: 1
Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики.
При переходе КПВВ Станица Луганская умер мужчина
При переходе КПВВ Станица Луганская умер мужчина
Минобороны Украины
 
В четверг, 12 декабря, на КПВВ Станица Луганская умер мужчина, который направлялся в сторону оккупированных территорий,пишет благотворительный фонд Право на защиту в Facebook.
 
"На входе в КПВВ Станица Луганская умер человек. Мужчина 1963 г.р. направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00", - говорится в сообщении.
 
Напомним, в ноябре правительство изменило правила пересечения КПВВ на Донбассе.
 
Ранее в Станице Луганской на пункте пропуска умер мужчина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, донбасс, оккупация, Станица Луганская, пункт пропуска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Letohradek    12.12.2019, 20:31
Оценка:  +2
Letohradek
Так и не сбылась мечта - умереть на расии ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь