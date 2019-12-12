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Драка с нардепом Богданцом: одного из участников отпустили на поруки

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За "свободовца" Кайду поручились нардепы Михаил Бондарь, Вадим Ивченко и Оксана Савчук.
Суд избрал меру пресечения Алексею Кайде
Суд избрал меру пресечения Алексею Кайде
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Печерский районный суд Киева вечером в четверг, 12 декабря, отпустил на поруки бывшего народного депутата Алексея Кайду, который 11 декабря подрался с депутатом от Слуги народа Андреем Богданцом, сообщает ЛБ.ua.

Отмечается, что за Кайду поручились депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Вадим Ивченко и Оксана Савчук.

Срок действия меры пресечения действует до 12 февраля 2020 года.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Свободы. Как сообщалось, прокуратура открыла дело по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". А сегодня стало известно, что экс-нардепа от Свободы задержали.

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Теги: депутаты, суд, драка, Драка депутатов, порука, драка в Раде
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Источник: korrespondent.net

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