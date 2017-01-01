Пожар в Одессе: стало известно о состоянии пострадавших

Девять человек все еще находятся в больнице, но их состояние уже стабильное, сообщил губернатор.

После пожара в колледже в Одессе девять человек остаются в больницах. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций на своей странице в Facebook.

По его информации, состояние пострадавших стабилизировалось, их жизни ничего не угрожает.

"Девять человек до сих пор находятся в больнице. Они полностью обеспечены всеми медикаментами. Их состояние уже стабильное и имеет положительную динамику", - говорится в сообщении.

Как известно, в настоящее время поисковая операция на месте пожара в экономическом колледже завершена, найдены все пропавшие. На пожаре погибли 16 человек.

Как сообщалось, пострадавшие получат помощь от правительства. Средства направят в ГСЧС и Одесскую ОГА из резервного фонда госбюджета.

Также материальную помощь выплатит Одесская облгосадминистрация. Семьи погибших получат по 100 тысяч гривен, а пострадавшие – по 10-15 тысяч. Для этого из областного бюджета выделят больше 2 млн гривен.

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