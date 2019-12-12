Рада запретит коллекторам запугивать должников

Также предлагается установить запрет на использование вульгарной или нецензурной лексики, фраз, затрагивающих личную честь и достоинство должника.

Верховная Рада приняла за основу депутатский законопроект о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности, сообщается в четверг, 12 декабря, на сайте парламента.

Документом предлагается запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и оказывать им неправдивые данные относительно их задолженности.

Также предлагается установить запрет на использование вульгарной или нецензурной лексики, фраз, затрагивающих личную честь и достоинство должника, его деловую репутацию, а также использовать силу.

Кроме этого, предлагается установить запрет коллектора своего номера и любым способом сообщать о задолженности третьим лицам.

Как сообщается в пояснительной записке, за нарушение порядка осуществления коллекторской деятельности в законопроекте предусмотрен административный штраф.

Напомним, после визита коллекторов в Запорожье умер пожилой мужчина . Они начали угрожать ему, в результате чего мужчине стало плохо, но врачи его не спасли.

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