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Рада запретит коллекторам запугивать должников

Комментариев: 2
Также предлагается установить запрет на использование вульгарной или нецензурной лексики, фраз, затрагивающих личную честь и достоинство должника.
309 народных депутатов поддержали закон в первом чтении
309 народных депутатов поддержали закон в первом чтении
Верховная Рада / Facebook
 
Верховная Рада приняла за основу депутатский законопроект о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности, сообщается в четверг, 12 декабря, на сайте парламента.
 
Документом предлагается запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и оказывать им неправдивые данные относительно их задолженности.
 
Также предлагается установить запрет на использование вульгарной или нецензурной лексики, фраз, затрагивающих личную честь и достоинство должника, его деловую репутацию, а также использовать силу.
 
Кроме этого, предлагается установить запрет коллектора своего номера и любым способом сообщать о задолженности третьим лицам.
 
Как сообщается в пояснительной записке, за нарушение порядка осуществления коллекторской деятельности в законопроекте предусмотрен административный штраф.
 
Напомним, после визита коллекторов в Запорожье умер пожилой мужчина. Они начали угрожать ему, в результате чего мужчине стало плохо, но врачи его не спасли.
 

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Теги: кредиты, долги, Верховная Рада, законопроект, коллекторы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МаксимУм    12.12.2019, 22:19
Оценка:  +2
МаксимУм
Теперь они будут должников целовать в засос)))
Бувший_зхiдняк    12.12.2019, 22:10
Оценка:  -2
Бувший_зхiдняк
это и сейчас не разрешено. вопрос как всегда в доказательствах
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